O săptămână dedicată investițiilor în educație și cultură - Inaugurare simultană la ASE și Academiei de Muzică din Cluj

Compania Națională de Investiții are plăcerea să anunțe recepția lucrărilor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde luni, 6 octombrie 2025, va avea loc concertul inaugural în noul sediu. Totodată, lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din București au fost finalizate și prezentate publicului în cadrul ceremoniei de inaugurare desfășurate luni, 29 septembrie 2025, cu ocazia deschiderii noului an universitar.

Această dublă realizare marchează un pas semnificativ în angajamentul nostru constant pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale din România, contribuind la îndeplinirea misiunii CNI de a susține proiecte de interes public și social în domeniul învățământului și culturii.

Detalii privind proiectele

ASE – Academia de Studii Economice, București

În data de 29 septembrie 2025, în prezența reprezentanților din domeniul educației, ai administrației centrale și ai comunității academice, a fost inaugurată clădirea Mihai Eminescu din cadrul ASE București. Proiectul de modernizare a inclus lucrări de consolidare, reabilitare și adaptare la standardele contemporane ale spațiilor universitare. Acesta face parte din Programul național de construcții de interes public sau social, fiind finanțat de Guvernul României, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și implementat de CNI. Clădirea oferă acum spații moderne, eficiente și sigure, dedicate procesului educațional.

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

În paralel, la Cluj-Napoca s-a finalizat procesul de recepție a noului sediu al Academiei de Muzică proiect realizat cu finanțare guvernamentală, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și implementat de CNI. Campusul include săli de spectacole (inclusiv sala Héritage cu peste 1.000 locuri), săli de curs și de repetiție, laboratoare, bibliotecă, ateliere, spații administrative și un cămin studențesc pentru 180 de studenți. Această realizare consolidează rolul Academiei drept un reper al excelenței artistice și culturale, un hub pentru educație muzicală de top.

“Credem că investiția în educație este investiția cea mai sigură și cea mai durabilă în viitorul național.

Suntem mândri că aceste proiecte, gestionate de CNI, au fost finalizate cu rigoare tehnică și respect pentru detaliu. Dar și mai important este faptul că am lucrat transparent, în dialog permanent cu autoritățile locale și cu profesioniștii din domeniu. Valorile care ne definesc — responsabilitate, transparență, eficiență, excelență și solidaritate — se reflectă în acest demers ambițios: prin aceste proiecte, nu doar ridicăm clădiri, ci edificăm premisele pentru o societate educată, creativă și competitivă pe termen lung“ declara dna Manuela Patrascoiu- Presedinte Compania Nationala de Investitii.

Aceste proiecte se înscriu în misiunea noastră de a sprijini instituțiile de învățământ superior și centrii culturali prin finanțare și management profesionist.

Modernizarea infrastructurii universitare are un impact direct asupra calității procesului educațional, facilitând predarea, cercetarea și activitățile extracurriculare.

Prin susținerea mediului cultural (în cazul Academiei de Muzică) și economic-administrativ (ASE), contribuim la echilibrul dezvoltării educației în toate domeniile.

Despre CNI: Compania Națională de Investiții (CNI) S.A. este un pilon strategic în dezvoltarea infrastructurii publice din România, funcționând sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Înființată în anul 2001, CNI are ca obiectiv principal implementarea unor proiecte majore de investiții publice menite să contribuie la modernizarea durabilă a comunităților locale și la creșterea calității vieții cetățenilor.

CNI gestionează și derulează proiecte de anvergură națională în domenii esențiale precum infrastructura sportivă, educațională, culturală, de sănătate și edilitare. Portofoliul companiei include construcția de spitale, școli, grădinițe, creșe, săli de sport, bazine olimpice și de înot, complexuri sportive, patinoare, așezăminte culturale, precum și centre universitare și campusuri moderne.

Expertiza acumulată și abordarea profesionistă în gestionarea fiecărui proiect au consolidat poziția CNI ca partener de încredere pentru autoritățile publice locale și centrale, garantând transparență, eficiență și calitate în utilizarea fondurilor publice.

Prin misiunea sa, Compania Națională de Investiții contribuie activ la dezvoltarea durabilă a României, punând bazele unei infrastructuri moderne, sigure și adaptate nevoilor actuale ale societății.

