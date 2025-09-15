ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu

ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor FOTO Pexels

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat progrese importante ale României cu privire la alinierea legislației naționale la principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) legate de pensiile private ale românilor. Organizația a făcut și sugestii, care includ adoptarea a cel puțin o nouă lege.

Anunțul ASF a fost făcut în a doua săptămână a lunii septembrie 2025, în cadrul grupului de lucru privind asigurările și pensiile (WPIP) care reunește experți și autorități de supraveghere și evaluează politicile internaționale în domeniul asigurărilor și al pensiilor private.

„Noul cadru al legii de plată a pensiilor private a fost analizat în detaliu și evaluat ca fiind complet conform cu standardele internaționale și europene. De asemenea, membrii WPIP au confirmat că noul cadru al legii de plată este pe deplin aliniat la bunele practici OCDE în domeniul pensiilor private, astfel că evaluarea a decurs fără nicio observație sau recomandare adițională. Această lege garantează transparența, prudențialitatea și securitatea activelor fondurilor de pensii private, oferind participanților certitudinea că economiile lor sunt administrate conform celor mai bune practici internaționale”, se menționează în comunicatul ASF publicat luni, 15 septembrie.

„Evaluarea de la Paris a implicat prezentarea detaliată a legislației și a reformelor implementate de România. În cadrul reuniunii de miercuri a Grupului de lucru privind asigurările și pensiile (WPIP), conducerea ASF a prezentat acțiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile OCDE în domeniu. Au fost detaliate măsurile recente, inclusiv noul cadru legal pentru plata pensiilor private, adoptat de Guvernul României. În cadrul discuțiilor, OCDE a apreciat măsurile luate de România pentru alinierea la instrumentele juridice OCDE și la recomandările privind buna reglementare a planurilor de pensii cu contribuții definite”, se mai precizează în document.

La evaluarea în cadrul reuniunii Grupului de lucru privind Pensiile Private al OCDE din iunie 2024, desfășurată la sediul organizației de la Paris, s-a apreciat progresul României în alinierea la standardele internaționale pentru pensiile private, precizează sursa citată.

Recomandările OCDE pentru pensiile private ale românilor

Potrivit ASF, ca recomandare prioritară, OCDE a subliniat adoptarea unei legislații care să definească și să structureze diferitele opțiuni de alocare a activelor acumulate pentru finanțarea pensionării într-un mod care să asigure coerența cu proiectarea fazei de acumulare, iar ca recomandări secundare, diversificarea opțiunilor de investiții ale fondurilor de pensii private, libera circulație a capitalurilor conform Codurilor de Liberalizare etc.

„Prin urmare, ASF a stabilit ca obiectiv principal elaborarea și promovarea legii de plată a pensiilor private. Acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes prin aprobarea proiectului de lege de către Guvern și trimiterea lui spre aprobat în Parlament, fapt recunoscut la nivel internațional. În paralel, recomandările secundare ale OCDE au fost deja implementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2025, aprobată prin Legea nr.131/2025, care completează și actualizează cadrul legislativ aplicabil sistemului de pensii private. Ca urmare a acestor reglementări, ASF, prin sectorul de pensii, și-a îndeplinit toate obiectivele și a transpus integral recomandările OCDE, consolidând cadrul instituțional și de reglementare și oferind siguranță și predictibilitate pentru participanți”, se mai arată în comunicat.

Noua lege a pensiilor private, pentru Pilonul II, III și IV

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Guvern în 21 august. Documentul prevede două forme de extracție de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, de opt ani, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră - cu plată pe toată durata vieții participantului.

În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 30% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Sistemul pensiilor private are, în prezent, peste nouă milioane de participanți și active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.

Prevederile se aplică pentru Pilonul II, Pilonul III și Pilonul IV de pensii.

