Liderul WTA Ashleigh Barty (Australia) a confirmat încă o dată de ce este mare favorită la câștigarea unui nou Grand Slam.

Barty n-a avut milă în semifinale de Madison Keys (SUA, locul 51 WTA), pe care a învins-o cu 6-1, 6-3. Primul set a durat doar 26 de minute, iar partida s-a încheiat după o oră și două minute.

În finala de la Australian Open, Barty va juca împotriva învingătoarei din disputa Danielle Collins - Iga Swiatek, meci care va începe în scurt timp pe Rod Laver Arena.

Pentru Barty, va fi prima finală la Australian Open. Ea are în palmares două trofee de Grand Slam, la Roland Garros și Wimbledon.

Made Down Under ™️

🇦🇺 @ashbarty defeats Madison Keys 6-1 6-3 to become the first home representative to reach the #AusOpen women's singles final since 1980.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/C7NtLJySmp