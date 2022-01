Ashleigh Barty, ca un taifun! Liderul WTA a câștigat trofeul la Adelaide după o finală pe care a controlat-o VIDEO

Ashleigh Barty, locul unu WTA, arată că e într-o formă de zile mari. Ea a câștigat fără emoții finala turneului WTA 500 de la Adelaide.

Ashleigh Barty a trecut de Elena Rybakina, din Kazahstan (locul 14 WTA), scor 6-3, 6-2.

A fost al doilea titlu la Adelaide pentru Barty și al 14-lea al carierei.

Pentru a ajunge în finală la Adelaide, Barty a trecut numai de jucătoare bune: Coco Gauff, Sofia Kenin și Iga Swiatek.

Barty va juca finala și la dublu la Adelaide.

