Liderul mondial Ashleigh Barty s-a calificat fără emoții în optimi la Australian Open.

Ea a învins-o pe Camila Giorgi, din Italia, scor 6-2, 6-3, într-o oră și un minut.

A fost un meci care a confirmat forma fenomenală în care se află Barty, considerată mare favorită la câștigarea turneului.

Ashleigh Barty va juca în optimi împotriva învingătoarei din partida Naomi Osaka - Amanda Anisimova.

"Încerc să am încredere în mine de fiecare dată. În următorul meci trebuie să variez jocul, fie că va fi Naomi sau Amanda", a spus Barty.

Unstoppable ✌️

🇦🇺 @ashbarty is back into the second week of the #AusOpen, defeating Camila Giorgi 6-2 6-3.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/IvqiU8VSbJ