Australian Open: victorie devastatoare pentru lidera mondială Ashleigh Barty. S-a stabilit prima semifinală la feminin

Lidera mondială din circuitul WTA, australianca Ashleigh Barty, s-a calificat fără emoții în semifinale la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

În fața propriilor suporteri, pe Rod Laver Arena, Barty a obținut o victorie impresionantă, învingând-o pe americanca Jessica Pegula, cap de serie 21, cu un devastator 6-2, 6-0, într-un meci care a durat o oră și patru minute.

S-a stabilit astfel prima semifinală pe tabloul feminin la Australian Open, Ashleigh Barty urmând să întâlnească o altă americancă, Madison Keys.

🇦🇺 CLINICAL 🇦🇺@ashbarty defeats Jessica Pegula 6-2 6-0 in 63 minutes to advance to another #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/8YoG2KKdXK