Ce apariție la finala feminină de la Australian Open! Cum a fost primită deținătoarea trofeului, retrasă din activitate VIDEO

Deținătoarea titlului la Australian Open, Ashleigh Barty, a fost prezentă sâmbătă la Melbourne Park pentru a preda Trofeul Memorial Daphne Akhurst, pe Rod Laver Arena, înaintea finalei feminine de la Australian Open, Elena Rîbakina - Aryna Sabalenka.

Barty (26 de ani), care și-a anunțat retragerea bruscă în aprilie anul trecut din poziția de lider mondial, a primit ovații puternice din partea publicului în timp ce a intrat în arenă cu trofeul pe care l-a câștigat în urmă cu 12 luni.

Anul trecut, Barty a cucerit al treilea și ultimul său titlu major învingând-o pe Danielle Collins cu 6-3, 7-6 în finală pentru a deveni prima campioană a Australiei la Open-ul de la Melbourne în ultimii 44 de ani.

