Lidera circuitului WTA și-a luat revanșa! Ashleigh Barty a învins clar o fostă câștigătoare la Australian Open VIDEO

Tenismena Ashleigh Barty (25 de ani, locul 1 mondial) s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA 500 de la Adelaide, învingând-o în sferturi pe americanca Sofia Kenin (12 WTA).

Barty, aflată la primul turneu după 4 luni de pauză, s-a impus cu un categoric 6-3, 6-4, urmând să joace în semifinale cu câștigătoarea duelului Viktoria Azarenka - Iga Swiatek.

Victoria în fața Sofiei Kenin are o importanță specială pentru Barty, ea luându-și astfel revanșa în fața americancei pentru eșecul neașteptat suferit în semifinala din 2020 la Australian Open, turneu câștigat în cele din urmă de Kenin.

