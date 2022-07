Retrasă din tenis la 25 de ani, Ashleigh Barty n-a urmărit finala feminină de la Wimbledon: ”N-am nevoie să-i văd și pe alții”

Australianca Ashleigh Barty, fostul lider al clasamentului WTA, a afirmat că nu regretă că s-a retras din tenis la doar 25 de ani şi nici nu intenţionează să devină jucătoare profesionistă de golf, punând astfel capăt speculaţiilor referitoare la interesul ei faţă de acest sport, informează Reuters.

Barty a şocat lumea tenisului când şi-a anunţat pe neaşteptate retragerea la apogeul carierei, la doar două luni după ce reuşise să câştige al treilea său titlu de Mare Şlem, la Australian Open 2022.

Ea a alimentat speculaţiile referitoare la intenţia de a deveni jucătoare profesionistă de golf, în luna aprilie, prin înscrierea la o serie de turnee demonstrative, alături de alte 23 de celebrităţi din lumea sportului.

"Nu am niciun regret că m-am retras. Nici unul. Ştiam că este momentul potrivit pentru mine. A fost ceea ce am vrut să fac", a declarat Barty într-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian.

"Şi da, a fost incredibil. A fost tot ceea ce mi-am dorit vreodată", a adăugat australianca.

Barty, care a câştigat de asemenea trofeul la Roland Garros 2019 şi Wimbledon 2021, a spus că nu a urmărit finala ediţiei din acest an a turneului londonez de Mare Şlem, disputată săptămâna trecută, adăugând că nu se uita prea des la meciuri nici măcar atunci când era încă jucătoare profesionistă.

"Am lovit destule mingi de tenis în viaţa mea. Nu am nevoie să-i văd şi pe alţii lovindu-le", a subliniat ea.

Ashleigh Barty este logodită cu un jucător australian de golf şi practică des acest sport în ultima perioadă, dar spune că face asta doar pentru distracţie.

"Golful este un hobby pentru mine şi va fi mereu. Ştiu ce este nevoie pentru a ajunge în vârful oricărui sport şi nu intenţionez să depun toată munca pe care o necesită acest lucru", a mai afirmat australianca.

