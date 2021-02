Atentie, Simona Halep. Ashleigh Barty s-a calificat in optimi la Roland Garros. Si spaniolul Nadal merge mai departe

Nadal a trecut in turul trei de britanicul Cameron Norrie, scor 7-5, 6-2, 7-5.Spaniolul nu a pierdut niciun set la acest turneu si va evolua in optimi cu italianul Fabio Fognini, cei doi intalnindu-se pentru a 17-a oara. Ibericul conduce cu 12-4 in intalnirile directe.Ashleigh Barty, care a jucat primul meci din cariera fara spectatori, "lucru foarte ciudat", conform spuselor ei, a acces in optimi dupa 6-2, 6-4, cu rusoaica Ekaterina Alexandrova.Ea va evolua in optimi cu americanca Shelby Rogers.CITESTE SI: