Ashleigh Barty a anuntat oficial ca nu participa la US Open

"Echipa mea si cu mine am decis ca nu vom calatori in SUA in acest an, pentru Western and Southern Open si US Open. Imi plac ambele evenimente, asa ca a fost o decizie dificila, dar exista totusi riscuri semnificative din cauza Covid-19 si nu ma simt confortabil sa-mi pun echipa si pe mine in acea pozitie. Doresc USTA tot ce este mai bun pentru turnee si astept cu nerabdare sa revin in SUA, anul viitor", a declarat Barty, pentru Australian Associated Press."Voi lua o decizie in privinta French Open si a turneelor europene in urmatoarele saptamani", a adaugat castigatoarea editiei 2019 a turneului de la Roland Garros.Este de asteptat ca nici Simona Halep , locul 2 WTA, nici Bianca Andreescu , locul 6 WTA, detinatoarea trofeului, sa nu participe la US Open.Western&Southern Open a fost mutat de la Cincinnati la New York, in acelasi loc ca US Open, in saptamana premergatoare grand slam-ului, oficialii federatiei de tenis din SUA creand o "bula" de biosecuritate la Flushing Meadows.Intrerupt de pandemia de coronavirus, circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA International. Daca nu va fi anulat, US Open ar trebui sa se desfasoare la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat initial intre 24 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon , al treilea grand slam al anului, a fost anulat.Peste 150.000 de oameni au murit in SUA din cauza Covid-19, aproape un sfert din numarul total de decese inregistrate in lume.