Motivul pentru care Ashleigh Barty ar putea sa nu participe la US Open 2020

"Ma bucur ca se vorbeste din nou despre tenis si lucrurile se misca in directia cea buna pentru reluarea competitiilor", a declarat Barty intr-un interviu acordat cotidianului Sydney Morning Herald."Insa trebuie sa cunosc toate informatiile si recomandarile WTA si USTA (federatia americana de tenis) inainte de a lua o decizie", a adaugat australianca, in privinta eventualei sale participari la turneele americane, prevazute in perioada august-septembrie."Nu este vorba doar de mine, trebuie sa tin cont si de echipa mea", a mai spus Ashleigh Barty, laureata ultimei editii a turneului de Mare Slem de la Roland Garros.Cotidianul The New York Times a anuntat saptamana aceasta ca USTA analizeaza posibilitatea organizarii turneului de la Cincinnati in cadrul arenei Flushing Meadows de la New York, care gazduieste anual Openul Statelor Unite. Initiativa are ca scop salvarea celor mai asteptate turnee estivale pe suprafata dura din America de Nord, mentinute in continuare in calendar, in ciuda pandemiei de coronavirus, care a facut peste 110.000 de morti in Statele Unite.Turneul de la Cincinnati este prevazut intre 15 si 23 august, in timp ce US Open urmeaza sa se deruleze in perioada 24 august - 13 septembrie, ambele avand un tablou masculin si unul feminin.