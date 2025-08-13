Ashley Biden, fiica lui Joe Biden, și Howard Krein pun capăt căsniciei după 13 ani: „Adevărata realizare este să rămâi bun, indiferent cât de crudă este lumea”

Ashley Biden, fiica cea mică a fostului președinte american Joe Biden, a depus actele de divorț de Howard Krein luni, 11 august, la Curtea de Apel din Philadelphia, punând astfel capăt unei căsnicii care a durat peste 13 ani. Ashley Biden, în vârstă de 44 de ani, divorțează de medicul estetician Howard Krein, după ce cei doi s-au căsătorit în 2012, la biserica romano-catolică St. Joseph din Greenville, Delaware. La nuntă, Joe Biden, pe atunci vicepreședinte al SUA, a condus-o pe mezina familiei la altar, alături de soția sa, Jill Biden, și de frații lui Ashley, Hunter și regretatul Beau Biden.

„Mă gândeam în sinea mea, Doamne, fetița mea! Nu se poate să fi trecut timpul atât de repede”, a spus Joe Biden pentru People, înainte de nuntă.

După ce a depus cererea de divorț, Ashley Biden a împărtășit pe Instagram Story o fotografie cu ea în parc, gesticulând cu degetul mare în sus, însoțită de melodia „Freedom” a lui Beyoncé, sugerând că este împăcată cu decizia sa.

Ultimii ani au fost dificili pentru familia Biden, confruntată cu critici dure pe durata mandatului prezidențial al lui Joe Biden, care a fost descris de unii drept „geriatric” și „înconjurat de membri ai familiei lacomi”. Ashley Biden a reflectat asupra acestei perioade într-un interviu pentru Elle, în aprilie 2023:

„Adevărata realizare este să rămâi bun, indiferent cât de crudă este lumea. Cam asta a fost misiunea mea în ultima vreme. Să rămân bună, să rămân cu picioarele pe pământ, indiferent cât de mult încearcă lumea să mă rănească sau să-mi rănească familia”.

În ciuda înțelepciunii exprimate, Ashley recunoaște că nu este ușor să răspunzi cu calm la atacuri continue: „Cred că este în natura umană, atunci când cineva pe care îl iubești foarte mult este atacat, să te înfurii. Dacă familia mea nu ar fi fost atât de apropiată, nu ar fi fost atât de greu, dar suntem. Familia mea este spațiul meu sigur. Așa că acesta a fost cel mai greu lucru: nu am putut înțelege cum (1) s-au spus lucruri care nu erau adevărate și (2) cum oamenii pot fi atât de cruzi doar pentru că îl plăceau sau nu pe tatăl meu”, a declarat ea pentru sursa citată.

