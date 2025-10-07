Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”

Cel de-al doilea episod al etapei Asia Express – Drumul Eroilor din aceată săptămână, difuzat pe 6 octombrie 2025, a adus un moment spectaculos și extrem de așteptat: schimbul de echipe. Emoțiile au fost la cote maxime, iar spiritele s-au încins rapid între concurenți.

Glumele făcute de Mara Bănică la adresa lui Joseph i-au scos din sărite pe unii participanți, iar Anda Adam nu și-a mai putut stăpâni reacțiile. În ediția 18 a sezonului 8, artista a părăsit testimonialul aruncând cu vorbe dure:

„Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume. Te rog frumos, nu glumesc! Ai probleme la cap, tu ești puțin dusă de Bălăceanca! Chiar o forțezi!”, i-a spus Anda Adam.

Replica Marei nu a întârziat:

„Nu are pic de umor femeia asta! Nu acceptă o glumă?”

Cuvintele tăioase dintre cele două concurente au continuat pe parcursul cursei din etapa cinci, tensionând atmosfera și provocând reacții surprinzătoare.

Marți seară, 7 octombrie, de la ora 20:30, Antena 1 va difuza un episod care promite să fie unul dintre cele mai comentate ale sezonului. Schimbul de echipe este una dintre probele controversate ale Asia Express, aducând la suprafață conflicte, emoții puternice și momente de umor.

Noile perechi sunt: Mara Bănică cu Anda Adam, Joseph cu Alejandro, Serghei Mizil cu Gabi Tamaș, Alina Pușcău cu Dan Alexa, Ștefan Floroaica cu Cristina Postu, Carmen cu Alexandru Ion și Olga cu Emil Rengle.

Probele nu vor întârzia să apară: prima oprire îi va pune pe concurenți în postura localnicelor vietnameze care își transformă bicicleta într-un magazin mobil, împingând-o prin oraș timp de 18 ore pe zi. Concurenții vor trebui să transporte o mulțime de obiecte conform unei liste, iar cei care nu reușesc vor primi penalizări.

Cea de-a doua provocare îi va duce într-un sat renumit pentru producția sosului de pește, ingredient esențial în bucătăria locală. Înainte de a începe munca, concurenții vor bea un shot de sos de pește pentru a le testa curajul, apoi vor transporta coșuri pline cu pește proaspăt către zona de fermentare, unde îi așteaptă judecătorul.

