O nouă eliminare la Asia Express 2025. Ce concurenți au fost nevoiți să plece din competiție

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 10:30
O nouă eliminare la Asia Express 2025. Ce concurenți au fost nevoiți să plece din competiție
Echipele din Asia Express 2025 FOTO: Instagram/ americaexpress

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor continuă să surprindă telespectatorii cu momente pline de tensiune, emoții și aventuri la limita rezistenței. În ediția difuzată pe 8 octombrie 2025, competiția a ajuns într-un punct critic: prima cursă pentru ultima șansă, o etapă care avea să decidă soarta a trei echipe.

În cursă au intrat Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și soțul ei, Joseph, precum și Serghei Mizil și Mara Bănică. Cei din urmă au fost trimiși automat în cursa eliminatorie după ce au terminat pe ultimul loc pe traseu, iar Anda Adam și Joseph au fost nominalizați de colegii lor.

Concurenții au avut parte de o provocare atipică: transformarea în pionieri pe Drumul Eroilor. Misiunile au fost dure: au lucrat alături de localnici într-o cooperativă agricolă pentru a produce vin de orez, apoi au devenit parteneri de antrenament pentru tinerii vietnamezi la tenis de masă. Proba finală a constat într-o defilare alături de pionieri, sub privirile atente ale Irinei Fodor.

După ore de efort și emoții intense, Anda Adam și Joseph au fost primii care au ajuns la Irina, urmați de Emil Rengle și Alejandro Fernández, iar pe ultimul loc s-au clasat Serghei Mizil și Mara Bănică. Medalia lor s-a dovedit a fi roșie, ceea ce a însemnat eliminarea din competiție.

„V-am ars!”, a spus Serghei Mizil imediat după ce a văzut culoarea insignei.

„După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele că le-a părut rău”, a mai adăugat acesta.

„Ne-am atașat foarte mult de el!”, a declarat Dan Alexa, în timp ce Karmen Simionescu i-a transmis: „Ai fost erou pe Drumul Eroilor!”

„Mai rar așa ceva!”, a comentat unul dintre concurenți despre plecarea sa.

După difuzarea episodului, Serghei Mizil a scris pe rețelele de socializare: „Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi și mulțumesc pentru o experiență fără egal. Să fie veselie”.

Eliminarea sa a adus un val de reacții emoționante, iar telespectatorii au remarcat că energia lui Serghei a lăsat o amprentă aparte asupra aventurii din Asia Express 2025.

