Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Antena 1 anunță ce urmează pentru show

Antena 1 anunță modificări de ultim moment în programul său, afectând difuzarea emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Ediția de duminică, 12 octombrie, nu va fi difuzată, întrucât postul transmite meciul România – Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat la ora 21:45.

„Pentru a face loc evenimentului sportiv, ediția de duminică a emisiunii a fost mutată”, a precizat postul. Drept urmare, fanii show-ului de aventură vor putea urmări emisiunea în săptămâna următoare, de luni până joi, între orele 20:00 și 23:30, iar ediția amânată va fi difuzată joi, 16 octombrie.

Schimbarea va aduce ajustări și în grila altor producții, inclusiv serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care nu va mai fi difuzat joi. Reprezentanții Antena 1 au subliniat că această modificare este temporară și că Asia Express – Drumul Eroilor va reveni la programul obișnuit imediat după evenimentul sportiv.

Cursa Asia Express se intensifică pe măsură ce competiția înaintează, iar ediția din 7 octombrie 2025 a adus noi provocări pentru concurenți. Oboseala acumulată pe traseu a făcut ca o probă aparent simplă, savurarea unui ceai tradițional, să se transforme într-un adevărat test de rezistență și concentrare.

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au reușit să se detașeze de tensiunea și adrenalina competiției, relaxându-se la hotel după ce au obținut cel mai mare avantaj al etapei a cincea: imunitatea mare.

Ads

Ediția 19 a sezonului 8, difuzată pe 7 octombrie, i-a pus față în față pe trei echipe puternice în jocul de amuletă: Olga Barcari și Karmen Simionescu, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Dan Alexa și Gabriel Tamaș. Fiecare echipă a folosit toate strategiile posibile pentru a câștiga premiul de 1.000 de euro și coșul cu produse delicioase. În final, doar o echipă a ieșit victorioasă, iar câștigătoarele imunității au fost Olga Barcari și Karmen Simionescu.

Pe lângă provocările competiției, unele echipe s-au confruntat și cu situații neprevăzute la cazare. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au primit de la un localnic un loc pentru dormit peste noapte, însă cu o condiție neobișnuită: să doarmă separat. „Cred că au chestia asta, când vine cineva în vizită, să nu dormim împreună. Au zis că poartă ghinion”, au povestit cei doi concurenți.

Ads