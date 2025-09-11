Care este prima echipă eliminată la Asia Express. Controverse după cursa pentru ultima șansă: „Nu este corect”

A început un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură de la Antena 1: Asia Express – Drumul Eroilor. Competiția promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții puternice.

În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, trei echipe au intrat în prima cursă pentru ultima șansă: Catinca Roman și fiica ei, Călina, Anda Adam și soțul ei, Joseph, și Alina Pușcău alături de Cristina Postu.

Anda Adam și Joseph au ajuns primii la Irina Fodor, urmați de Catinca și Călina. Totuși, cele două nu au mai vrut să parcurgă ultima probă, astfel că Alina Pușcău și Cristina Postu au fost salvate. Cutia cu medalia roșie a indicat eliminarea Catincăi și a Călinei.

„Eu nu mă așteptam să fie verde (…) Au fost oameni care au participat în acest concurs care n-au ratat niciun moment să ne spună că suntem cotate ca fiind cu cele mai slabe șanse”, a spus Catinca Roman.

Fiica sa, Călina Dumitrescu, a adăugat: „Eu speram să fie verde. Cred că așa a fost să fie. Mi-ar fi plăcut să fie lucrurile diferite și să fiu susținută în anumite puncte de vedere. Eu nu o să râd de ce s-a întâmplat astăzi. Nu o să râd pentru că nu este corect ce s-a întâmplat astăzi, din niciun punct de vedere. Nu a fost corect. Nu sunt singura de aici care are un temperament vulcanic. Mi-ar fi plăcut să pot să am o altă experiență aici.”

Traseul Drumul Eroilor cuprinde trei țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, și îi va pune față în față pe concurenți precum Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și Joseph, Catinca Roman și Călina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul său Alejandro, precum și Karmen și prietena ei, hairstylista Olga Barcari.

Concurenții vor trebui să se descurce fără telefoane, fără cazare și fără transport, având doar 1 dolar la dispoziție. Ei vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor descoperi eroi clasici și ai generației Z și vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, toate pentru a ajunge în Seul, destinația finală a sezonului. Organizatorii promit și surprize majore în formatul show-ului, menite să aducă un plus de tensiune și neprevăzut.

