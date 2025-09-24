Surpriză la Asia Express 2025: Raluca Bădulescu l-a sărutat pe Emil Rengle, chiar în fața partenerului dansatorului

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:58
115 citiri
Raluca Bădulescu s-a sărutat cu Emil Rengle FOTO: Instagram/ rengle.now

Ediția de marți, 23 septembrie 2025, a Asia Express – Drumul Eroilor a fost plină de tensiune și emoții puternice! Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, s-au duelat cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez într-o probă pentru amuletă, pusă în joc pentru 1.000 de euro.

Traseul nu a fost ușo. Din cauza căldurii, oboselii și stresului, Raluca a cedat pentru câteva momente, stârnind îngrijorarea echipei de producție. După ce și-a revenit, diva a reușit să termine proba pe primul loc, aducând echipei sale mult râvnita amuletă.

Surprizele nu s-au încheiat aici. La final, Raluca a șocat pe toată lumea cu un sărut oferit lui Emil Rengle, gest surprins de echipa Asia Express și ulterior distribuit de dansator pe rețelele sociale, alături de mesajul: „Proba de astăzi a fost un threesome emoționant”.

Fanii nu au întârziat să reacționeze, comentariile pline de umor și admirație inundând postările: „E tare zăpăcită Raluca. E grozavă, e pe show și îmi place tare mult. E foarte sinceră și de asta o ador”, „Wow! S-a terminat proba.. Raluca, voi încă vă iubiți… am plâns cu tine, Regina absolută”, „Cele mai mișto două echipe din acest sezon. Cei mai reali oameni, cei mai frumoși. Vă iubesc!”, „Wow! Nu se poate așa ceva”.

Raluca Bădulescu, probleme de sănătate la filmările Asia Express

Raluca Bădulescu ar fi trecut prin momente dificile pe durata filmărilor pentru Asia Express 2025, potrivit presei mondene. Vedeta ar fi leșinat de mai multe ori în timpul competiției, iar medicii ar fi intervenit rapid cu perfuzii pentru a o ajuta să își revină. Condițiile extreme și efortul fizic intens au afectat sănătatea vedetei, care continuă să primească perfuzii și la revenirea în România, pentru a-și reveni complet, susține Cancan.ro.

Înainte de plecarea la Asia Express, Raluca a dezvăluit cum a reacționat fiul ei, Alex, la vestea participării ei în competiție:

„Fiul meu a fost în extaz. Asia Express este un fenomen urmărit de toată lumea, un show care îi captivează pe toți. Copilul, prima dată, a fost uimit. M-a întrebat: „Ești pregătită pentru așa ceva? Tu ai văzut ce se întâmplă acolo?”. Nu doar că am văzut, dar mă și cunosc cu mulți dintre foștii concurenți, cărora le-am cerut detalii despre întreaga experiență. Revenind, asta a fost reacția lui imediată: bucuria a fost enormă. Și părinții mei sunt foarte încântați. Și lucrul acesta mă obligă într-un fel să fac performanță. De-asta am niște emoții uriașe și vă rog să-mi țineți pumnii și să fiți alături de noi la fiecare pas pe Drumul Eroilor”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

