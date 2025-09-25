Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express 2025

Aventura Ralucăi Bădulescu și a lui Florin Stamin pe „Drumul Eroilor” s-a încheiat în episodul 12 din sezonul 8 Asia Express, difuzat de Antena 1.

În această ediție, trei echipe au intrat la duel: Raluca Bădulescu și Florin Stamin, Alina Pușcău și Cristina Postu, precum și Anda și Joseph Adam. Concurenții au fost nevoiți să treacă printr-o serie de probe dificile, pline de tensiune și emoții. Episodul a fost unul încărcat, cu lacrimi și momente dramatice, care au pus la încercare limitele fiecăruia.

Cea mai impresionantă parte a competiției s-a desfășurat în Cimitirul de Nord din Manila, unde vedetele au trebuit, printre altele, să ofere cadouri familiilor care trăiesc printre morminte. Experiența i-a marcat profund pe participanți.

„Cavouri închise, deschise. Am trecut pe lângă un mort, chiar pe lângă capul lui… Ăsta este șocul vieții mele. Eu sunt în stare de șoc”, a declarat Anda Adam, vizibil afectată de ceea ce a trăit.

Și Raluca Bădulescu, împreună cu Florin Stamin, a avut parte de emoții copleșitoare: „Cu copii mici printre mormintele alea… Nu mai văzusem, nu cred că o să mai văd în altă parte.”

În final, Anda și Joseph, alături de Alina și Cristina, au reușit să-și asigure locul în competiție. Pentru Raluca Bădulescu și Florin Stamin însă, Irina Fodor a ridicat medalia roșie, semn că drumul lor în Asia Express a ajuns la capăt.

