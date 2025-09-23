Tensiune maximă la Asia Express: Joseph și Anda Adam, la un pas de abandon. Artista și-a ieșit din fire: „Sunt un nume foarte mare în țara asta”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 10:44
220 citiri
Tensiune maximă la Asia Express: Joseph și Anda Adam, la un pas de abandon. Artista și-a ieșit din fire: „Sunt un nume foarte mare în țara asta”
Anda Adam, alături de soțul ei, Joseph. FOTO: Instagram/Anda Adam

Ediția din 22 septembrie 2025 a reality-show-ului Asia Express – Drumul Eroilor a adus una dintre cele mai dramatice situații de până acum. Joseph și Anda Adam au reușit să-i surprindă atât pe telespectatori, cât și pe ceilalți concurenți, după ce au anunțat că iau în calcul să părăsească competiția, copleșiți de epuizare și presiunea traseului.

Momentul critic a apărut după ce cei doi au descoperit că Emil Rengle și Alejandro Fernandez se opriseră la stația unde credeau că aveau rezervare. Cu bagajele deja lăsate acolo, Anda și Joseph au crezut că este vorba despre o nouă încurcătură de comunicare, lucru care i-a demoralizat complet.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!”, a izbucnit Anda Adam, vizibil exasperată de situație. În timp ce artista îl grăbea pe soțul ei, Joseph părea resemnat, spunând că nu mai are rost să continue lupta pentru a recupera terenul pierdut.

Anda Adam a răbufnit la Asia Express

Într-un moment de sinceritate, Anda Adam a declarat: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită.” Cântăreața a subliniat că nu își dorește să părăsească Asia Express într-un mod care să îi afecteze imaginea.

La rândul său, Joseph a explicat ce i-a determinat să se gândească la abandon: „Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră.”

În testimonial, Anda a părut hotărâtă să pună punct aventurii: „Atât a fost Asia Express pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența, dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil.”

Rămâne de văzut dacă decizia lor va fi definitivă sau dacă vor găsi forța de a continua cursa pentru marele premiu, însă ediția a lăsat publicul cu sufletul la gură.

Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”
Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”
Irina Fodor, gazda îndrăgitului reality-show „Asia Express”, a oferit detalii în premieră despre eliminarea surprinzătoare a echipei formate din Calina Dumitrescu și Catinca, primele...
Raluca Bădulescu dezvăluie secretele din culisele emisiunii Asia Express: "Una este ce se vede la televizor...”
Raluca Bădulescu dezvăluie secretele din culisele emisiunii Asia Express: "Una este ce se vede la televizor...”
Surpriza sezonului Asia Express 2025 a fost confirmarea participării Ralucăi Bădulescu, care va face echipă cu fostul său soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022, după 15 ani...
#Asia Express, #Anda Adam, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacienta spune ca s-a internat pentru lifting mamar si s-a ales cu alta operatie
a1.ro
Joseph si Anda Adam au hotarat sa abandoneze competitia Asia Express. Ce s-a intamplat dupa momentul tensionat
DigiSport.ro
Tatal lui Lamine Yamal nu s-a putut abtine si "a explodat", dupa ce Ousmane Dembele a castigat Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tensiune maximă la Asia Express: Joseph și Anda Adam, la un pas de abandon. Artista și-a ieșit din fire: „Sunt un nume foarte mare în țara asta”
  2. Roxana Nemeș, pregătită să își întâmpine gemenii. Cum a decorat camera copiilor: „Vă așteptăm!” VIDEO
  3. Horoscop zilnic. Marți, 23 septembrie. Zodia care are parte de controverse cu rudele
  4. Bancul zilei: De ce bea un soldat
  5. Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”
  6. Cum arată acum Larisa Iordache, la 7 luni după nașterea fiicei sale. Fosta gimnastă a revenit în sala de sport
  7. Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei
  8. Un tânăr care lucrează part-time „nu poate înțelege” cum oamenii muncesc 40 de ore pe săptămână
  9. Coji de cartofi cu oțet: De ce este recomandat acest amestec și la ce se folosește
  10. Ponturile unei tinere care a vizitat 27 de insule din Grecia. Unde nu s-ar mai întoarce: "Nimic cu adevărat special"