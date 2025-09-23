Tensiune maximă la Asia Express: Joseph și Anda Adam, la un pas de abandon. Artista și-a ieșit din fire: „Sunt un nume foarte mare în țara asta”

Ediția din 22 septembrie 2025 a reality-show-ului Asia Express – Drumul Eroilor a adus una dintre cele mai dramatice situații de până acum. Joseph și Anda Adam au reușit să-i surprindă atât pe telespectatori, cât și pe ceilalți concurenți, după ce au anunțat că iau în calcul să părăsească competiția, copleșiți de epuizare și presiunea traseului.

Momentul critic a apărut după ce cei doi au descoperit că Emil Rengle și Alejandro Fernandez se opriseră la stația unde credeau că aveau rezervare. Cu bagajele deja lăsate acolo, Anda și Joseph au crezut că este vorba despre o nouă încurcătură de comunicare, lucru care i-a demoralizat complet.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!”, a izbucnit Anda Adam, vizibil exasperată de situație. În timp ce artista îl grăbea pe soțul ei, Joseph părea resemnat, spunând că nu mai are rost să continue lupta pentru a recupera terenul pierdut.

Anda Adam a răbufnit la Asia Express

Într-un moment de sinceritate, Anda Adam a declarat: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită.” Cântăreața a subliniat că nu își dorește să părăsească Asia Express într-un mod care să îi afecteze imaginea.

La rândul său, Joseph a explicat ce i-a determinat să se gândească la abandon: „Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră.”

În testimonial, Anda a părut hotărâtă să pună punct aventurii: „Atât a fost Asia Express pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența, dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil.”

Rămâne de văzut dacă decizia lor va fi definitivă sau dacă vor găsi forța de a continua cursa pentru marele premiu, însă ediția a lăsat publicul cu sufletul la gură.

