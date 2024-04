4 din 10 români nu au încredere în companiile de asigurări. ASF, corigentă în ochii respondenților SONDAJ

Un sondaj comandat de organizația patronală a transportatorilor și publicat luni, 8 aprilie, arată că 40% dintre români se declară neîncrezători în companiile de asigurări din țară. În același timp, două treimi dintre respondenți cred că firmele de asigurări sunt mai degrabă concentrate pe a câștiga cât mai mulți bani, nu de a-i compensa pe păgubiți.

Sondajul, comandat de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), relevă și faptul că mai mult de jumătate dintre cei chestionați dau note sub cinci Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în contextul scumpirii RCA și a falimentelor din industrie, se arată în sondajul publicat integral de Ziua Cargo.

În 2023, una dintre firmele mari din industrie, Euroins, a intrat în faliment. Aproape jumătate dintre cei care au răspuns la sondaj susțin că nu au curajul de a cumpăra alte produse și servicii, în afară de polița obligatorie.

”Cele 6 răspunsuri la întrebări reprezintă un duş rece, atât pentru piaţa de asigurări din România, cât şi pentru ASF. Românii au transmis un mesaj clar: ASF nu îşi face treaba, iar firmele de asigurări nu urmăresc interesul consumatorilor. Acesta este nivelul de satisfacţie al românilor, în anul 2024, în piata de asigurări private din România şi în Autoritatea de Supraveghere Financiară. În ultimii 30 de ani au existat 13 falimente în piaţa de asigurări din România şi nimeni nu a răspuns pentru aceste tunuri financiare. Mai mult, în anii în care firmele de asigurări intrau în faliment, instituţia responsabilă cu supravegherea acestei pieţe îşi acordă prime de performanţă”, transmite COTAR, conform News.ro.

Ads

Potrivit organizației patronale, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi DIICOT prezintă un dezinteres total faţă de marile fraude de miliarde de euro care au avut loc în această piaţă. COTAR consideră că Parlamentul României, deşi a fost informat din timp despre tunurile financiare care se pregăteau, a prezentat acelaşi dezinteres precum DNA şi DIICOT în luarea unor măsuri care vizau mari cazuri de fraudă şi corupţie din piaţa asigurărilor.

Sondajul a fost realizat în perioada 24-31 martie, de către The Center for International Research and Analysis, la solicitarea COTAR. Au fost chestionaţi 1.043 de subiecţi adulţi, datele fiind ponderate pe criterii precum nivelul de educaţie şi mediul de rezidentă, metoda de culegere a datelor fiind telefonică (CATI). Eroarea maximă de eşantionare se situează la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%