Asigurătorii din Europa au început să vină cu polițe care se ieftinesc pentru șoferii prudenți. În România, astfel de sisteme există deja la CASCO. La un asigurător, scorul de condus scade ratele cu până la 40%, iar la altul o aplicație care măsoară și folosirea telefonului aduce premii.

Marius Constantinescu senior broker, cu circa 16 ani de experiență în riscuri, asigurări și daune, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum funcționează sistemul.

„Cele mai multe accidente nu vin din ghinion, ci din neatenție. O văd de 16 ani, de când lucrez cu daune”, spune Marius Constantinescu, senior broker la Leader Team Broker.

De la pedeapsă la recompensă

„În Germania, șoferii pot accepta voluntar o aplicație care înregistrează dacă folosesc telefonul în timp ce conduc. Cine îl lasă jos poate plăti o primă mai mică. Asigurarea nu se mai uită doar la câți ani ai și unde locuiești, ci la cum conduci efectiv”, explică Constantinescu.

Cum funcționează în România

„La noi, telematica există în asigurările CASCO de aproape zece ani, dar puțini șoferi știu de ea. Pe piață funcționează acum două modele diferite”, a declarat Marius Constantinescu, care a și explicat ce reduceri sunt.

Modelul 1: dispozitiv în mașină și reducere la rate

Unul dintre marii asigurători oferă o clauză atașată la polița CASCO, folosită potrivit companiei de peste 5.000 de clienți. Clientul plătește CASCO în 4 rate și primește din start 20% reducere la prima rată. În mașină se montează gratuit un dispozitiv GPS, iar șoferul vede într-o aplicație un „index de risc”, pe o scală de la 0 la 18. Cu 15 zile înainte de fiecare rată, scorul cumulat stabilește reducerea:

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• sub 7, șofer prudent: 40% reducere;

• între 7 și 9, de îmbunătățit: 20% reducere;

• peste 9, războinic: fără reducere, dar nici penalizare.

„Dispozitivul măsoară viteza, accelerările și frânările bruște, tipul de drum, orele în care circuli, durata și numărul călătoriilor, plus incidentele. Nu e o pedeapsă, e o recompensă. Dacă ieși prost la scor, plătești prețul normal. Dacă ieși bine, plătești mai puțin”, spune brokerul.

Pe lângă reducere, sistemul trimite automat o alertă la un impact puternic, iar un operator sună șoferul să verifice ce s-a întâmplat. Mașina poate fi localizată din aplicație, util în caz de furt.

Modelul 2: aplicație pe telefon și premii

„Un alt asigurător a mers pe alt drum: fără dispozitiv în mașină, doar cu o aplicație pe telefon. Aplicația e gratuită pentru clienții săi persoane fizice cu CASCO și se poate folosi și fără poliță, pe baza unei invitații. După fiecare drum, aplicația dă un scor de siguranță și, spre deosebire de primul model, măsoară și distragerea, adică folosirea telefonului în timpul condusului.

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Recompensa nu e însă o reducere de primă. Asigurătorul precizează explicit că scorul nu e folosit pentru stabilirea sau modificarea primei CASCO. Prin provocări, șoferii strâng puncte pe care le transformă în premii, produse gratuite de la un partener sau donări către ONG-uri. E exact direcția din Germania: telefonul lăsat jos începe să fie recompensat. Pasul următor e ca scorul acesta să se vadă direct în prețul poliței”, spune Constantinescu.

Telefonul la volan se sancționează cu amendă de 1.297,50–1.730 de lei și 4 puncte de penalizare. Costul real e însă mai mare: o daună provocată din neatenție înseamnă malus la RCA și prime mai mari pentru câțiva ani.

Companiile cu mașini de serviciu pot folosi o variantă similară a primului model, în care rata fiecărei mașini scade după stilul de condus al șoferului. „Pentru o flotă, telefonul și stilul agresiv sunt riscuri pe care firma le poate controla. Mai puține daune înseamnă o negociere mai bună la reînnoire”, spune brokerul.

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Pentru un CASCO de 5.000 de lei pe an, plătit în 4 rate de câte 1.250 de lei, un șofer prudent plătește 3.250 de lei, cu 1.750 de lei mai puțin.

Calcul ilustrativ, în care șoferul păstrează aceeași categorie tot anul. Prețul de bază depinde de mașină, de șofer și de istoricul de daune.

Ce să verifici înainte să semnezi

• Scorul e al mașinii, nu al șoferului. Dacă împrumuți mașina, tot ce face celălalt șofer intră în scorul tău.

• Montajul are termen. Dispozitivul se montează gratuit, în maximum 10 zile de la încheierea poliței. Altfel pierzi reducerea de la prima rată.

• Renunțarea costă. Dacă ieși din clauză pe parcurs, returnezi reducerile primite până atunci.

• Dispozitivul nu se scoate după bunul plac. Demontarea neautorizată duce la încetarea poliței, fără returnarea primelor.

• Datele sunt ale tale. Vezi în aplicație exact ce vede și asigurătorul. Întreabă ce date se colectează și cine are acces la ele.

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„La una dintre aplicațiile de pe piață, de exemplu, se folosesc GPS-ul și senzorii telefonului și detectează folosirea lui în timpul condusului. Acordul se retrage simplu, prin dezinstalarea aplicației, iar datele se păstrează cel mult 13 luni după ce renunți.

Sfatul meu: înainte de semnare, întrebați brokerul sau asigurătorul exact ce date pleacă din mașină și ce se întâmplă dacă împrumutați mașina”, recomandă Marius Constantinescu.

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