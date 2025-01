Cât costă asigurarea locuinței în 2025. Variante de prețuri în funcție de despăgubiri

Asigurarea locuinței reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de protecție financiară pentru proprietarii de imobile. Sub influența factorilor economici precum inflația, modificările legislative și riscurile tot mai frecvente asociate schimbărilor climatice, costurile asigurării au suferit modificări semnificative în 2025.

În România, proprietarii de locuințe au obligația să încheie o poliță de asigurare obligatorie (PAD) care acoperă riscurile de bază, precum cutremurele, inundațiile și alunecările de teren. Această poliță are un cost fix, stabilit prin lege, de 20 euro pe an pentru locuințele din materiale moderne și 10 euro pe an pentru cele construite din materiale tradiționale, cum ar fi lemnul sau chirpiciul.

Pe lângă polița obligatorie, proprietarii pot opta pentru o asigurare facultativă. Aceasta acoperă o gamă mai largă de riscuri, inclusiv incendii, furturi, vandalism și pagube provocate de diverse accidente domestice. Prețurile pentru asigurările facultative variază în funcție de valoarea imobilului, locație și acoperirile suplimentare solicitate. În 2025, costurile medii pentru o astfel de poliță se situează între 150 și 500 de lei anual, în funcție de specificul locuinței și riscurile asumate.

Factorii care influențează costul asigurării

În 2025, mai mulți factori contribuie la stabilirea prețurilor pentru asigurările locuințelor:

Zona de risc: Proprietățile din regiunile cu risc ridicat de cutremur sau inundații vor avea prime mai mari. De exemplu, locuințele din zone precum Vrancea sau Delta Dunării sunt mai costisitoare de asigurat.

Valoarea imobilului: O casă nouă, cu o valoare mai mare, necesită o poliță mai scumpă pentru a acoperi potențialele pagube.

Acoperiri suplimentare: Adăugarea de clauze opționale, cum ar fi protecția împotriva furturilor sau avariilor electrice, poate crește costul poliței.

Chiar dacă prețurile au crescut ușor în 2025, o asigurare pentru locuință rămâne o investiție esențială. Costul unei prime anuale este mic în comparație cu pagubele financiare pe care le-ar putea provoca un eveniment neprevăzut. Mai mult, asigurarea oferă liniște sufletească și siguranță pentru proprietari, protejându-i de eventualele pierderi majore.

Exemple de prețuri

Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD):

Conform legislației românești, polița PAD acoperă riscuri precum cutremure, inundații și alunecări de teren, până la o sumă maximă de 20.000 de euro. Costul anual al acestei asigurări este standardizat:

- 20 de euro pentru locuințele de tip A (construcții cu structuri de rezistență din beton armat, metal sau lemn, cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau alte materiale tratate termic și/sau chimic).

- 10 euro pentru locuințele de tip B (construcții cu pereți exteriori din materiale netratate termic și/sau chimic).

Asigurări facultative oferite de diverse companii:

Pe lângă polița PAD, proprietarii pot încheia asigurări facultative care oferă acoperiri suplimentare, precum daune provocate de incendii, furturi, vandalism sau inundații accidentale. Iată câteva exemple de oferte de la diferite companii:

Groupama Asigurări: Oferă asigurări flexibile, adaptabile nevoilor clientului, cu posibilitatea de a alege acoperiri suplimentare. Prima de asigurare variază în funcție de suma asigurată, locația și caracteristicile locuinței.

Pentru o locuință evaluată la 100.000 de euro, prima anuală poate începe de la aproximativ 150 de lei, în funcție de acoperirile alese.

Allianz-Țiriac Asigurări: Oferă pachete de asigurare a locuinței și bunurilor, cu acoperiri variate. Prima de asigurare este calculată în funcție de valoarea locuinței și opțiunile selectate.

Pentru o locuință evaluată la 150.000 de euro, prima anuală poate varia între 200 și 400 de lei, în funcție de acoperirile incluse.

Generali România: Oferă asigurări de tip Eurocasa, cu posibilitatea de a alege între diferite niveluri de acoperire. Prima de asigurare depinde de valoarea locuinței și de opțiunile selectate.

Pentru o locuință evaluată la 120.000 de euro, prima anuală poate fi în jur de 250 de lei, în funcție de acoperirile alese.

ING Bank (în parteneriat cu Allianz): Oferă asigurări de locuință cu pachetele Primera Standard și Primera Extra. Prima de asigurare variază în funcție de pachetul ales și valoarea locuinței.

Pentru o locuință evaluată la 80.000 de euro, prima anuală poate începe de la 180 de lei, în funcție de pachetul selectat.

Factori care influențează costul asigurării

Valoarea locuinței: Cu cât valoarea de înlocuire a locuinței este mai mare, cu atât prima de asigurare va fi mai ridicată.

Locația: Zonele cu risc seismic ridicat sau predispuse la inundații pot determina prime mai mari.

Tipul construcției: Materialele și structura locuinței influențează costul asigurării.

Acoperirile suplimentare: Adăugarea unor riscuri suplimentare, precum furtul sau vandalismul, va crește prima de asigurare.

