Noile reguli impuse de Guvern lasă fără asigurare medicală aproape 650.000 de români. Proces anevoios pentru cei care au ajuns în această situație

Noile reguli privind asigurările de sănătate lasă fără protecție medicală sute de mii de români. Aproape 650.000 de persoane au rămas neasigurate după eliminarea statutului de coasigurat, însă doar 2% dintre acestea și-au achitat contribuția în prima lună.

Plata CASS implică depunerea unei declarații la ANAF și sume de peste 2.400 de lei pe an, iar organizațiile din domeniu avertizează că birocrația descurajează oamenii să intre în sistem.

Tot în această perioadă și-au plătit CASS-ul 42.000 de persoane, dar majoritatea nu fac parte din categoria foștilor asigurați, arată Observator Antena 1.

Suma pe care trebuie să o achite foștii coasigurați este de 2.430 de lei, iar aceasta poate fi plătită fie integral, fie în două tranșe, prima tranșă fiind de 610 de lei. Restul trebuie plătit până în luna mai a anului viitor.

Atașată de această sumă trebuie completată declarația unică 212 care trebuie depusă ulterior la ANAF. Cine nu face acest lucru trebuie să știe că nu va mai beneficia de analize medicale sau tratamente gratuite și trebuie să plătească pentru fiecare în parte. Există și excepții: copiii, studenții, tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, pacienții oncologici, precum și cei incluși în programele naționale de sănătate.

