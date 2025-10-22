Pentru prima dată în România, un primar a amendat proprietarii care nu au încheiat asigurarea obligatorie pentru locuințe. A făcut o greșeală și trebuie să returneze banii

Locuitorii din Corbeanca au fost amendați pentru că nu și-au asigurat locuințele FOTO ilfov.insse.ro/

Mai mulți locuitori din comuna Corbeanca, județul Ilfov, au fost amendați în această lună pentru lipsa asigurării obligatorii a locuinței (polița PAD), marcând prima aplicare efectivă a acestei sancțiuni la nivel național, la peste 15 ani de la intrarea în vigoare a legii. Situația a generat însă scandal, după ce unii cetățeni au primit amenzi chiar dacă locuințele lor erau asigurate, pe motiv că polița nu includea toți coproprietarii.

Societatea PAID România, emitentul polițelor PAD, susține că primăria a interpretat greșit legea și că amenzile date coproprietarilor sunt nejustificate, întrucât asigurarea trebuie emisă pe locuință, nu pe persoană. Primarul din Corbeanca, Ștefan Apăteanu, recunoaște că au existat erori cauzate de neconcordanțe între bazele de date ale primăriei și ale PAID și promite analizarea cazurilor și returnarea banilor celor amendați pe nedrept.

Până acum, Primăria Corbeanca a emis aproape 1.800 de amenzi, în valoare totală de 896.500 de lei, în urma unui control cerut de Prefectură privind respectarea obligației legale de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale.

Asigurare obligatorie prin lege

Contactați de HotNews, oficialii primăriei și ai societății care emite aceste asigurări se acuză reciproc de probleme în interpretarea legii și a informațiilor din bazele de date.

Ads

Proprietarii de locuințe din România sunt obligați prin lege să-și asigure casele împotriva a trei riscuri naturale: cutremur, inundații și alunecări de teren. Asigurarea costă 50 de lei pe an în cazul caselor din chirpici, pentru care poți primi maximum 50.000 de lei în caz de dezastru, respectiv 130 de lei pe an pentru casele mai rezistente, iar în baza asigurării poți primi o despăgubire de maximum 100.000 de lei dacă locuința e distrusă.

Amenzile pentru lipsa asigurării sunt între 100 de lei și 500 de lei, însă niciun primar nu și-a amendat cetățenii în mai bine de 15 ani de când a devenit operațional sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor.

Mai mulți locuitori s-au plâns pe pagina de Facebook „Corbeanca social community”, unii reclamând faptul că au fost amendați pe nedrept. Un cetățean semnalează că are asigurare PAD valabilă până în luna februarie 2026, dar că a fost amendat deoarece asigurarea este pe numele soției, el fiind coproprietar.

Ads

„Supun și eu o problemă spre dezbatere. Eu am asigurare PAD valabilă până în luna februarie 2026. Am primit info cu amenda de la Primaria Corbeanca, deoarece asigurarea este pe numele soției. Întreb – ce asigurăm, casa sau persoana fizica? Răspunsul primăriei: trebuia trecut si soțul pe polița de asigurare. O fi bine?”.

Coproprietarii nu pot fi amendați

Oficialii PAID România, societatea care emite aceste asigurări și plătește despăgubiri în caz de dezastru, au confirmat că au primit mai multe reclamații de la persoane care sunt în această situație, cărora primăria din Corbeanca le-a cerut să își treacă toți coproprietarii în contractul PAD.

„Nu fac decât să aducă un disconfort asiguraților, întrucât obligația de asigurare este deja îndeplinită, pe contractul PAD fiind suficient să menționăm unul dintre coproprietari la rubrica asigurat (completarea restului de coproprietari fiind opțională) întrucat, în caz de daună, este obligatorie prin lege verificarea dreptului de proprietate pentru a se stabili dreptul la despăgubire. În caz de existență a mai multor coproprietari, despăgubirea cuvenită se va împărți astfel între coproprietari în funcție de cota de proprietate deținută”, a declarat pentru HotNews.ro Cosmin Tudor, directorul general adjunct al PAID România.

Ads

Acesta spune că „PAID a transmis primăriei o adresă în care a menționat toate acestea și, în plus, a recomandat ca verificarea între lista de locuințe asigurate din comună (la care primăria are acces digitalizat) și lista de locuințe înregistrate la taxe și impozite sa fie făcută la nivel de locuință și nu la nivel de proprietar întrucât obiectul asigurării este unitatea locativă”.

Compania a mai precizat că, „în urma adresei de clarificare transmisă de către PAID la primărie, procesele verbale de amendare a coproprietarilor unei locuințe deja asigurate, dar care nu apar pe contractul PAD, ar trebui sa fie nule sau să fie anulate de către emitent”.

„Primăria are acces în baza de date a PAID și poate vedea instantaneu toate locuințele de pe raza unității administrativ teritoriale. Această bază de date la care are acces, cuprinde fiecare locuință asigurată cu adresa ei și cuprinde și numele asiguratului trecut pe poliță și CNP. Conform legii, asiguratul este proprietarul locuinței.

În cazul locuințelor unde sunt mai mulți proprietari, numiți „coproprietari”, cum ar fi soț și soție, sau chiar mai multe persoane în urma unor moșteniri, nu este obligatorie scrierea pe contractul PAD a tuturor acestora, este de ajuns să trecem unul singur”, a explicat directorul PAID.

Ads

Acesta a explicat că pe site-ul PAID România este o secțiune pentru primării unde, în baza unor date de acces, primarii se pot autentifica.

„De acolo pot descărca o foaie de calcul atunci când vreau să aplic măsura astfel încât să știu care sunt cei care au achitat această poliță. După care prin comparație cu ROL-urile fiscale pe care le avem la primărie, știm care sunt cei care nu și-au achitat această poliță”, a spus acesta.

Primarul dă vina pe PAID

Primarul a admis însă că au apărut probleme în privința coproprietarilor, dar dă vina pe lista furnizată de PAID.

„Aici e o vulnerabilitate a listei pe care o primim de la PAID. În mod normal nu ar trebui să conțină doar datele de identificare ale proprietarului sau coproprietarului, ci codul de carte funciară al imobilului. Am luat măsura de a face încă o verificare în aceste cazuri ca să eliminam aceste situații care sunt excepția, nu sunt regula, în care intr-adevăr au plătit asigurarea, dar au primit și notificare de amendă”, a declarat primarul Ștefan Apăteanu.

Ads

Acesta a mai precizat că primăria va analiza toate aceste situații în care s-a aplicat eronat amenda și dacă se dovedește așa oamenii își vor primi banii înapoi.

Primăria susține că „a identificat anumite situații de natură a genera probleme în aplicarea concretă a prevederilor Legii nr. 260/2008, mai ales din perspectiva persoanelor care au calitatea de coproprietar”.

„Persoanele care au primit amenzi în valoare de 500 lei au dreptul ca în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal să plătească jumătate din minimul prevăzut de lege și anume suma de 50 lei, fapt menționat și pe procesele verbale transmise”, precizează primăria.

Ads