Sute de mii de români sunt pe punctul să-și piardă asigurarea de sănătate, de la 1 septembrie

Sute de mii de români sunt pe punctul să rămână fără asigurarea de sănătate, dacă n-au plătit contribuția pe care a stabilit-o Guvernul României.

Este vorba de coasigurații care au avut la dispoziție o lună de zile pentru a depune la ANAF documentele necesare și pentru a achita contribuția, informează ProTv la data de 1 septembrie 2025. Contribuția necesară pentru a beneficia gratuit de serviciile medicale de bază ar fi, pentru acești coasigurați, puțin peste 2.400 de lei.

Reprezentanții ANAF susțin că mulți cetățeni au început să facă aceste plăți. Coasigurați la sănătate pot fi soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

În România, peste 650.000 de persoane nu au plătit nimic până acum la sistemul de sănătate, dar erau coasigurate. În vechile condiții, aceste persoane coasigurate primeau gratuit servicii medicale de bază, așa cum se întâmplă în cazul persoanelor care achită lunar contribuția CASS. În această categorie ar intra femeile casnice, al căror număr, conform statisticilor europene, ar fi foarte mare în România, persoanele care lucrează sezonier în străinătate sau în țară, precum și cei care lucrează "la negru".

Guvernul Bolojan a schimbat această regulă. De aceea, persoanele din categoriile de mai sus trebuie să plătească, dacă vor să își păstreze calitatea de coasigurat și să fie tratate medical gratuit.

„Trebuie să plătească CASS raportat la 6 salarii minime pe economie, ceea ce înseamnă aproximativ 2.430 de lei. 25% din această sumă trebuie plătită în momentul în care se încarcă la ANAF această declarație, iar 75% până pe 25 mai anul următor”, a explicat dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

Ads