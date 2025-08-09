Schimbări „la schimbări” pentru obligativitatea asigurărilor de sănătate. Pentru cine mai permite Guvernul să fie gratuit

Guvernul a decis să acorde o perioadă de tranziție pentru bolnavii incluși în programe naționale de sănătate, alții decât cei cu afecțiuni oncologice, care nu realizează venituri, în contextul în care a impus plata contribuțiilor la sănătate pentru mai multe categorii.

Pacienții neasigurați care suferă de boli cronice incluse în programele naționale de sănătate vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv din afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează în jur de 60.000 de pacienți.

Decizia a fost luată în ședința de guvern de vineri și este valabilă până la 31 decembrie, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. După această dată, pacienții neasigurați cu boli cronice incluse în programele de sănătate vor mai beneficia doar de serviciile de sănătate incluse în programul de sănătate respectiv, în lipsa plății contribuției, potrivit hotnews.ro.

La începutul lunii iulie, Guvernul decisese că acești pacienți vor mai avea acces fără plata contribuției doar la serviciile medicale oferite în programul de sănătate respectiv. Aceștia ar fi trebuit să plătească asigurare de sănătate – o sumă fixă de 2.430 de lei pe an, stabilită pentru persoanele care nu realizează venituri.

Doar bolnavii de cancer neasigurați fuseseră exceptați. Însă ministerul a decis să se acorde o perioadă de tranziție pentru bolnavii incluși în programe naționale de sănătate, alții decât cei cu afecțiuni oncologice, care nu realizează venituri.

Scopul schimbărilor legislative

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat recent că soluția nu este să fie lăsat în fața spitalului un om fără asigurare medicală sau să fie luate medicamente unui bătrân care nu are asigurare medicală sau are o pensie mică, ci să fie reașezat sistemul de sănătate așa cum se întâmplă acum, prin aceste măsuri luate de Guvern. El a adăugat că soluția este de a închide robinetul acolo unde există scurgeri financiare importante, care nu aduc beneficiu pacientului.

Ministrul Sănătății a fost întrebat ce se întâmplă cu pacienții care se prezintă la unitățile de primiri urgențe și nu au asigurare medicală și nici nu au avut vreodată.

”Dacă un om se prezintă în serviciul de medicină de urgență cu sau fără asigurare și reprezintă o urgență, eu mă simt obligat să-i acord primul ajutor și să-i rezolv problema din punct de vedere medical, indiferent dacă are sau nu asigurare”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă astfel de pacienți consumă resurse, ministrul Sănătății a răspuns: ”Orice pacient consumă resurse, orice serviciu medical costă, nu există pacient care să nu consume resurse, însă rolul nostru este pentru a echilibra lucrurile și pentru a avea o atitudine echilibrată. (...) Soluția nu este să las în fața spitalului un om fără asigurare medicală, soluția nu este să iau de la gura unui bătrân care nu are asigurare medicală sau are o pensie mică, medicamente. Soluția este să reașezăm sistemul de sănătate, ceea ce facem acum prin aceste măsuri, și de a închide robinetul acolo unde există scurgeri financiare importante care nu aduc niciun beneficiu pacientului”.

Rogobete a adăugat că o soluție ar fi dezvoltarea asigurărilor private de sănătate.

”O altă măsură ar fi să dezvoltăm asigurările private de sănătate în România pentru că ele acum nu există, practic, procentul este foarte mic, nu pentru că oamenii nu și-ar dori să se asigure și complementar în sistem privat, ci pentru că nu au unde să se ducă cu ele. Motiv pentru care săptămâna viitoare, dacă nu greșesc, voi avea o întâlnire cu asiguratorii privați, care și-au arătat disponibilitatea de a încerca un proiect-pilot. E foarte important ce vă spun acum, pentru că într-un an sau doi putem reechilibra și mai mult. Vorbesc despre un sistem complementar care poate introduce bani noi în sistemul de sănătate public”, a afirmat ministrul Sănătății.

