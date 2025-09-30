Cea mai mare companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 23:36
Cea mai mare companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2025, a decis să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României.

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societății fusese anterior restricționată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, anunță ASF.

Măsura de restricționare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, având în vedere că societatea era activă pe piața din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Pe durata suspendării temporare, ASF a inițiat și derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societății DallBogg pe piața din România. Concluziile acestui control, corelate cu analiza conduitei societății pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu 1 octombrie 2025.

Societatea DallBogg Life and Health AD are în continuare obligația de a respecta dispozițiile legale aplicabile privind protecția interesului general („general good provisions”), conform cadrului normativ european și național.

”Prin această decizie, ASF reafirmă angajamentul său de a veghea la buna funcționare a pieței asigurărilor din România și la protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare”, precizează ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.

