Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei i-a făcut pe bucureșteni să-și asigure locuințele FOTO Facebook/Meteoplus

Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60% chiar în ziua tragediei, comparativ cu media zilnică din ultima lună, transmite Allianz-Țiriac Asigurări.

Groupama a raportat, de asemenea, o creștere a cererii pentru asigurări de locuință în zonă, semnalând o reacție naturală a oamenilor de a-și proteja bunurile în fața unor riscuri reale.

"În ultima lună, compania noastră a încheiat în medie aproximativ 600 polițe facultative de locuință My Home pe zi, prin toate canalele de vânzare. Vineri, 17 octombrie 2025, ziua în care a avut loc explozia din Rahova, numărul polițelor a fost semnificativ mai mare, atingând un nivel cu 60% mai mare decât media zilnică din ultima lună, ceea ce a reprezentat un maximum al perioadei. Acesta este un semnal clar că oamenii realizează, mai ales în fața unor evenimente nefericite, importanța protecției financiare pentru locuințele lor.

În mod obișnuit, după evenimente extreme – fie ele meteorologice, de natură socială sau de tipul celui din Rahova – vedem o creștere a vânzărilor de polițe facultative de locuință. Este un reflex natural al oamenilor de a-și asigura bunurile pentru a preveni pierderile semnificative în fața unui risc real. Cu toate acestea, așa cum susținem consecvent, nu trebuie să așteptăm un eveniment extrem pentru a acționa, iar asigurarea locuinței nu trebuie să fie o decizie din frică, ci din responsabilitate și grijă", arată asigurătorul.

Daune pentru blocul afectat

Și Groupama, liderul pieței de profil, a constatat un interes în creștere pentru asigurările de locuințe, după explozie, dar susține că este prematur să fie trasă o concluzie în acest sens.

"În portofoliul Groupama se regăsesc 9 locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 21 în zona adiacentă, valoarea totală a sumelor asigurate ridicându-se la aproximativ 11 milioane de lei. Groupama are în portofoliu aproximativ 400.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței", conform companiei.

La nivelul blocului afectat, cel în care a avut loc explozia, Allianz-Țiriac Asigurări a activat planul de intervenție rapidă, având 9 locuințe asigurate prin polițe facultative. În total, în zonă, 27 de locuințe sunt protejate prin polițe emise de societate.

"Până acum am înregistrat 5 dosare de daună în blocul în care a avut loc explozia și ne așteptăm ca acestea să fie daune majore. Restul clienților care au declarat daune minore sunt deja în diferite faze ale procesului de evaluare. Primele două dosare au fost deja plătite. De asemenea, 6 dintre asigurații noștri din zonă ne-au confirmat că nu au suferit pagube.

Valoarea totală asigurată a celor 27 de locuințe este de aproximativ 2 milioane de euro, dintre care peste 720.000 de euro reprezintă valoarea asigurată a locuințelor din Blocul 32. Pentru clienții care au suferit daune majore și care nu pot locui în casele lor, polița noastră My Home oferă o acoperire pentru cazare temporară, de până la 500 de euro pe lună, timp de 90 de zile. Menținem legătura cu fiecare client în parte, astfel încât procesul să fie reluat imediat ce există o decizie finală din partea autorităților privind situația blocului. Pentru noi este esențial ca oamenii să știe că nu sunt singuri și că despăgubirea va fi acordată", mai arată compania. La finele lunii septembrie 2025, Allianz-Țiriac proteja circa 300.000 de locuințe din România prin polițele facultative de asigurare.

