Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 08:24
424 citiri
Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
Explozia din blocul de pe Calea Rahovei i-a făcut pe bucureșteni să-și asigure locuințele FOTO Facebook/Meteoplus

Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60% chiar în ziua tragediei, comparativ cu media zilnică din ultima lună, transmite Allianz-Țiriac Asigurări.

Groupama a raportat, de asemenea, o creștere a cererii pentru asigurări de locuință în zonă, semnalând o reacție naturală a oamenilor de a-și proteja bunurile în fața unor riscuri reale.

Astfel, de exemplu, numărul polițelor vândute după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova a crescut cu 60% chiar în ziua tragediei, comparativ cu media zilnică din ultima lună, transmite Allianz-Țiriac Asigurări, locul doi în piața de profil, pentru Profit.ro.

"În ultima lună, compania noastră a încheiat în medie aproximativ 600 polițe facultative de locuință My Home pe zi, prin toate canalele de vânzare. Vineri, 17 octombrie 2025, ziua în care a avut loc explozia din Rahova, numărul polițelor a fost semnificativ mai mare, atingând un nivel cu 60% mai mare decât media zilnică din ultima lună, ceea ce a reprezentat un maximum al perioadei. Acesta este un semnal clar că oamenii realizează, mai ales în fața unor evenimente nefericite, importanța protecției financiare pentru locuințele lor.

În mod obișnuit, după evenimente extreme – fie ele meteorologice, de natură socială sau de tipul celui din Rahova – vedem o creștere a vânzărilor de polițe facultative de locuință. Este un reflex natural al oamenilor de a-și asigura bunurile pentru a preveni pierderile semnificative în fața unui risc real. Cu toate acestea, așa cum susținem consecvent, nu trebuie să așteptăm un eveniment extrem pentru a acționa, iar asigurarea locuinței nu trebuie să fie o decizie din frică, ci din responsabilitate și grijă", arată asigurătorul.

Daune pentru blocul afectat

Și Groupama, liderul pieței de profil, a constatat un interes în creștere pentru asigurările de locuințe, după explozie, dar susține că este prematur să fie trasă o concluzie în acest sens.

"În portofoliul Groupama se regăsesc 9 locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 21 în zona adiacentă, valoarea totală a sumelor asigurate ridicându-se la aproximativ 11 milioane de lei. Groupama are în portofoliu aproximativ 400.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței", conform companiei.

La nivelul blocului afectat, cel în care a avut loc explozia, Allianz-Țiriac Asigurări a activat planul de intervenție rapidă, având 9 locuințe asigurate prin polițe facultative. În total, în zonă, 27 de locuințe sunt protejate prin polițe emise de societate.

"Până acum am înregistrat 5 dosare de daună în blocul în care a avut loc explozia și ne așteptăm ca acestea să fie daune majore. Restul clienților care au declarat daune minore sunt deja în diferite faze ale procesului de evaluare. Primele două dosare au fost deja plătite. De asemenea, 6 dintre asigurații noștri din zonă ne-au confirmat că nu au suferit pagube.

Valoarea totală asigurată a celor 27 de locuințe este de aproximativ 2 milioane de euro, dintre care peste 720.000 de euro reprezintă valoarea asigurată a locuințelor din Blocul 32. Pentru clienții care au suferit daune majore și care nu pot locui în casele lor, polița noastră My Home oferă o acoperire pentru cazare temporară, de până la 500 de euro pe lună, timp de 90 de zile. Menținem legătura cu fiecare client în parte, astfel încât procesul să fie reluat imediat ce există o decizie finală din partea autorităților privind situația blocului. Pentru noi este esențial ca oamenii să știe că nu sunt singuri și că despăgubirea va fi acordată", mai arată compania. La finele lunii septembrie 2025, Allianz-Țiriac proteja circa 300.000 de locuințe din România prin polițele facultative de asigurare.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
08:24 - Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Ieri, 19:07 - Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
Ieri, 14:15 - Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea...
Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
Ieri, 13:29 - Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
Ieri, 12:38 - ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Ieri, 11:42 - Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
Ieri, 09:56 - ”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Ieri, 09:33 - Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
21.10.2025 22:36 - Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
21.10.2025 21:42 - Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul. Specialiştii de la Institutul INSEMEX,...
Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului unde a avut loc explozia. „Locuinţele se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
21.10.2025 18:00 - Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului unde a avut loc explozia. „Locuinţele se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie,...
Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi
21.10.2025 13:54 - Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează marţi, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi afectate de explozia din cartierul Rahova care s-a produs în 17...
Pacienții de la Floreasca răniți în explozia din Rahova vor fi externați. Ultimele informații despre starea acestora
21.10.2025 10:50 - Pacienții de la Floreasca răniți în explozia din Rahova vor fi externați. Ultimele informații despre starea acestora
Pacienții răniți în urma exploziei care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie vor fi externați la finalul acestei săptămâni de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, a...
Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
20.10.2025 23:25 - Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la...
Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
20.10.2025 17:37 - Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de...
Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
20.10.2025 17:31 - Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această...
Mărturie zguduitoare a familiei gravidei care și-a pierdut viața în explozia din Rahova: "Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc"
20.10.2025 16:38 - Mărturie zguduitoare a familiei gravidei care și-a pierdut viața în explozia din Rahova: "Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc"
Informații dramatice ies la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului a fost și Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se pregătea...
SRI acuză o campanie coordonată de dezinformare pe rețelele de socializare, în cazul exploziei din Rahova. Se cere schimbarea legii privind dezinformarea
20.10.2025 16:21 - SRI acuză o campanie coordonată de dezinformare pe rețelele de socializare, în cazul exploziei din Rahova. Se cere schimbarea legii privind dezinformarea
Serviciul Român de Informații (SRI) acuză luni, 20 octombrie, o campanie de dezinformare coordonată pe rețelele de socializare, privind tragedia din Rahova. "În ultimele zile, în mediul...
#asigurari locuinte, #crestere, #reactie, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Comuna din România care are datorii de 7,5 milioane de lei, dar și 50 de angajați. Cu toate acestea, primarul și-a majorat salariul
  2. Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO
  3. Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani
  4. România, sub "Cod roșu de explozie socială". Avertismentul lansat de un expert în sondarea populației despre cota la care au ajuns nemulțumirile românilor
  5. Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”
  6. Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
  7. Așa arată și se simte iadul pentru sute de soldați ruși, izolați pe „insulele morții”. Luptă pentru supraviețuire, în timp ce riscă să moară de foame sau să fie țintiți de drone VIDEO
  8. Procurorii americani au retras acuzațiile împotriva șefilor unei companii românești care are contracte de 90 de milioane de dolari cu Pentagonul. În România, ancheta continuă
  9. Efect imediat ale primelor sancțiuni impuse de Trump Rusiei: Preţurile petrolului au crescut semnificativ
  10. Un bărbat drogat a încercat să forțeze intrarea cu mașina în Ambasada Rusiei la București. S-a oprit doar după ce a fost somat