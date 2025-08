Cine plătește asigurări de sănătate și cine rămâne scutit. La ce sume va ajunge contribuția pentru pensionari

Începând cu 1 august, pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei vor plăti CASS de 10%, o modificare importantă impusă de Guvern având în vedere că până acum, pensionarii din România nu plăteau contribuții de sănătate (CASS).

Astfel, de la 1august 2025, noul pachet fiscal promulgat de Guvern impune plata asigurărilor de sănătate pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 lei.

Asta înseamnă că pensionari cu pensii până la 3.000 lei sunt scutiți complet de CASS, iar cei cu pensii de peste 3.000 lei: plătesc 10% doar din suma care depăşeşte pragul. De exemplu, la o pensie de 3.200 lei, plătești 10% din 200 lei, adică 20 lei. La o pensie de 5.000 lei, plătești 10% din 2.000 lei, adică 200 lei, arată Antena 3 CNN.

Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, apreciază măsura.

„E o discriminare pozitivă a celor care au pensii sub 3.000 lei care au rămas. În mod normal, în toate țările civilizate, absolut orice venit este taxat pentru sănătate. La noi au rămas– în afară de femeile însărcinate, copiii, studenții, persoanele cu handicap – încă vreo 3 milioane de pensionari cu pensii sub 3.000 lei, probabil pentru că n-a fost momentul, din punct de vedere al conjuncturii economice. Asta speculez eu. Dar mă rog, asta e decizie politică. Și eu mă gândesc că, din punct de vedere politic, probabil în momentul în care statul va reuși să crească puțin pensiile, atunci va putea fi inclusă și din punct de vedere politic această contribuție și a celor cu pensii sub 3.000 lei. Dar acum, probabil, ar fi un efort pentru persoanele cu pensii mici”, susține Moldovan.

Acesta spune că doar în acest fel „bugetul Casei de Asigurări ar fi echilibrat în mod corect și n-ar mai trebui să fie un efort suplimentar din partea celorlalți. Pentru că e o abatere de la principiul legii fundamentale. Fondul ăsta se bazează pe principiul contributivității și solidarității. E cu contributivitate – contribuie cei care au surse de venituri, și solidaritate – cei care contribuie și au surse de venituri contribuie pentru cei care n-au surse de venituri: elevi, studenți, ceea ce a mai rămas. Dar oricum, de la anul o să respirăm mult mai bine din perspectiva veniturilor, pentru că, prin creșterea bazei contributorilor, vor veni la bugetul Casei încă vreo 7,5 spre 8 miliarde de lei, ceea ce ne duce aproape undeva în jur de 90% din necesar.

Adică nu vom mai sta cu mâna întinsă, cu ghilimelele de rigoare, la Finanțe, ca să vină cu bani din altă parte”, adaugă Moldovan.

Nu e prima dată când pensionarii plătesc asigurări de sănătate

În urmă cu 25 de ani, când s-a înființat CNAS, toți pensionarii plăteau asigurări de sănătate, indiferent de venituri.

„Atunci (în urmă cu 25 de ani – n.r.) era excedent. Bine, nu erau cheltuielile astea mari în momentul de față, dar nici veniturile nu erau mari. Dar era, totuși, excedent. Va trebui să ajungem iarăși în situația asta. Pentru că altfel, uitați, astăzi avem sute de medicamente care stau pe lista de așteptare – pe compensate, pe gratuități, pe contracte cost-volum. Sunt pacienți care au anumită patologie și, pe contractele cost-volum, noi n-avem spațiu bugetar ca să-i includem pe toți.

Deși știm – în țară avem, să zic, 10.000 de pacienți cu o anumită boală – noi trebuie să ne limităm tratamentul la 5.000 sau 6.000 sau 3.000 dintre ei, din simplul motiv al constrângerilor bugetare. Ceea ce nu e corect. Dacă efortul s-ar împărți puțin câte puțin din partea tuturor, toți ar beneficia. Că, de fapt, pensionarii sunt cei care au nevoie cea mai mare de medicamente”, a declarat Horațiu Moldovan.

Cine rămâne scutit de plata CASS

Chiar dacă multe categorii își pierd scutirea, următoarele rămân exceptate total de la plata CASS:

•Persoanele diagnosticate cu cancer, pe durata tratamentului și monitorizării

•Bolnavii incluși în programele naționale de sănătate (diabet, afecțiuni cardiovasculare etc.), până la vindecare, cu excepția pensionarilor, ale căror pensii, indiferent de boală, vor fi taxate cu CASS dacă sunt mai mari de 3.000 de lei.

•Persoanele cu handicap (handicap grav sau accentuat)

•Pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei

•Copiii și studenții fără venituri

Cine va plăti CASS după 1 august

Din categoriile care au fost exceptate până acum de la plata CASS vor trebui să plătească această contribuție dacă vor să beneficieze de servicii medicale decontate:

•Coasigurații (soț/soție/părinți fără venituri proprii): 654.244 de persoane

•Persoanele persecutate politic/deportați în perioada comunistă, deportați, veterani, revoluționari: 149.221 de persoane

•Beneficiarii indemnizației de șomaj: 38.612 de persoane

•Persoanele în concediu de creștere copil (indemnizație): 133.362 de persoane

•Persoanele cu venitul minim de incluziune: 239.309

•Personalul monahal: 2.515

•Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/lună: 1.782.518 de persoane

Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/lună vor plăti 10 % CASS doar pentru diferența care depășește acest prag, începând din august 2025.

