Autor: Mihai Diac
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 19:23
Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
Formular de asigurare - FOTO Pexels.com

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după cele referitoare la City Insurance şi Euroins.

COTAR "afirmă că societatea Grawe România ar aplica practici similare celor care au dus la prăbuşirea celorlalţi asigurători, în timp ce ASF ar tolera situaţia prin sancţiuni simbolice", informează site-ul Economedia la data de 5 septembrie 2025.

Potrivit acestei surse, COTAR susţine că Grawe nu achită despăgubirile conform legii şi că, deşi există mii de reclamaţii anual împotriva acestei companii, ASF se limitează la amenzi de aproximativ 10.000 de euro, sumă considerată „ridicolă” raportată la dimensiunea prejudiciilor.

„În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecţie companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupţie instituţionalizată”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Confederația COTAR acuză lipsa de capitalizare a companiei şi transferul de fonduri în afara ţării, dublate de o „protecţie tacită” din partea autorităţii de supraveghere. În plus, COTAR atrage atenţia asupra rolului vicepreşedintelui ASF Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, solicitând demiterea acestuia.

