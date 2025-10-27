Fenomenul romanilor care se sperie când se întâmplă câte o nenorocire. Cat costă polițele și pentru ce sunt protejați proprietarii. „Este un tipar care se repetă”

Specialiștii în asigurări şi brokerii spun că un sentiment de panică îi împinge pe români să se intereseze de asigurările pentru locuințe după producerea unei tragedii.

Cel mai recent exemplu este explozia din cartierul Rahova din Bucureşti. Brokerii de asigurări spun că au fost tot mai solicitaţi în primele zile de la producerea tragediei. Însă cererea s-a diminuat rapid.

Marius Constantinescu, senior broker, a explicat fenomenul într-un interviu pentru Ziare.com

„Da, este un comportament reactiv, nu preventiv. Încă există tendința de a conștientiza nevoia de asigurare abia după ce se întâmplă o tragedie. După fiecare incident major, fie că vorbim de inundații, furtuni sau explozii urbane, cererea pentru asigurări crește brusc, dar pe termen scurt.

După explozia din Rahova, de exemplu, mulți proprietari au întrebat dacă polițele PAD sau cele facultative acoperă astfel de daune, însă interesul a scăzut după câteva zile”, a declarat Marius Constantinescu.

Specialistul spune că acest scenariu se repetă la fiecare incident.

“Este un tipar care se repetă. În loc să tratăm asigurările ca pe un instrument de prevenire financiară, le privim ca pe o „reacție de panică”. În alte țări europene, protecția prin asigurare este văzută ca un element de normalitate economică, nu ca un lux”, a spus brokerul de asigurări.

La nivel național, doar 17% dintre locuințe sunt asigurate complet, şi cu poliţa obligatorie şi cu cea facultativă. Ceea ce înseamnă că 8 din 10 locuinţe, arată datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare.

În cazul exploziei din cartierul Rahova din Capitală, în jur de 170 de apartamente afectate sunt protejate de o poliță de asigurare. Iar pentru o astfel de tragedie este nevoie şi de asigurarea facultativă pentru a primi despăgubiri.

“Costurile sunt surprinzător de accesibile în raport cu gradul de protecție. Asigurarea obligatorie PAD costă 130 lei pe an și acoperă riscuri catastrofale, cutremur, alunecări de teren și inundații naturale. Însă pentru o protecție reală, recomand completarea cu o asigurare facultativă de locuință, care acoperă incendii, explozii, furturi, vandalism, daune de la vecini sau scurgeri de apă.

Prețul mediu al unei polițe facultative variază între 300 și 600 de lei pe an, în funcție de valoarea locuinței și a bunurilor asigurate. Cu alte cuvinte, pentru mai puțin de o cafea pe săptămână, proprietarul își poate proteja integral casa și investiția personală”, a declarat Marius Constantinescu.

Brokerul recomandă şi alte asigurări celor care vor să fie protejaţi de riscuri.

“Pe lângă asigurarea de locuință, recomand românilor să analizeze câteva produse esențiale pentru stabilitate financiară. Asigurarea de sănătate privată, care acoperă consultații, investigații și spitalizare, inclusiv oncologie în sistem privat.

Sau asigurarea de viață și accidente, care protejează familia în caz de evenimente neprevăzute.

Asigurarea CASCO, asigurarea de tractare, mai ales în contextul creșterii costurilor de reparație și al frecvenței ridicate a daunelor.

De asemenea, asigurarea de răspundere civilă a familiei, un produs foarte apreciat în țările din Europa de Est și Centrală, dar încă puțin cunoscut în România. Ea acoperă daunele produse neintenționat de membrii familiei terților, de exemplu, dacă un copil zgârie o mașină, un vecin este rănit accidental sau se produce o pagubă minoră în locuința altcuiva. Este o asigurare de confort psihologic, care previne multe situații neplăcute și conflicte financiare”, a declarat Marius Constantinescu, senior broker.

