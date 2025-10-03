Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:46
738 citiri
Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"
Analistul Andrei Caramitru FOTO Hepta

Cunoscut pentru opiniile sale politice tranșante, analistul Andrei Caramitru consideră că societatea românească face mult prea mult pentru tinerii care refuză să muncească și stau acasă pentru a lua ajutorul social.

Caramitru și-a prezentat punctul acid de vedere într-o postare pe Facebook vineri, 3 octombrie. El le-a transmis un mesaj clar "trântorilor": "La muncă! E simplu".

Într-un comentariu la propria postare, analistul a fost chiar mai dur susținând că e "plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri".

Caramitru este de părere că, dacă tot nu au de lucru pentru că nu vor, tinerii de sub 35 de ani ar trebui măcar să facă "stagiul ăla militar voluntar de 4 luni pe 6000 de euro".

"Dacă ai ajutor social de orice fel și ai sub 35 de ani - ar trebui să îl mai iei doar dacă faci stagiul ăla militar voluntar de 4 luni pe 6000 de euro. Îl faci - bravo. Și program de angajări după.

Dacă ești îndărătnic și nu vrei nimic nici măcar asta - nu ar trebui să îți mai dea statul 1 leu. La muncă! E simplu.

Plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri. Nu e ok!", a scris, pe rețeaua de socializare, Andrei Caramitru.

Îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește

Nu doar cu asistații social are probleme Caramitru. El s-a luat, nu cu mult timp în urmă, și de angajații de la stat.

El le-a propus, în septembrie, o soluție dură guvernanților pe care s-o aplice atunci când se declanșează greve în instituțiile de stat.

"Cea mai bună rezolvare când sunt greve de bugetari e să îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs", a spus analistul într-o postare pe Facebook, pe 7 septembrie 2025.

Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?
Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?
În ultimele zile, autoritățile germane au înregistrat mai multe incidente implicând zboruri neautorizate ale dronelor deasupra unor obiective strategice – de la șantiere navale și...
Care este atmosfera în rândul armatei americane: „Toți mergem pe coji de ouă”
Care este atmosfera în rândul armatei americane: „Toți mergem pe coji de ouă”
Colonelului Amy Nieman, ofițer superior în cadrul corpului juridic al armatei (JAG), aflată la Fort Campbell, Kentucky, i-a fost suficientă o scurtă navigare pe rețelele sociale pentru a...
#asistati social Romania, #Andrei Caramitru, #putori, #ajutor social, #armata , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Cea mai frumoasa femeie din lume", de nerecunoscut! Internetul "a explodat": "Ma distruge"
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lecția dură după două zile fără internet în Afganistan. Nici măcar talibanii nu pot opri timpul
  2. Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii
  3. Prințul William, confesiune rară: „Voi aduce schimbări monarhiei când voi deveni rege”
  4. Restricții de circulație în weekend, în București. Zonele de care trebuie să se ferească șoferii
  5. Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
  6. Sectorul 6 va deveni o destinație turistică, anunță Ciprian Ciucu. La ce zonă se referă și cum vrea să o amenajeze FOTO
  7. Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"
  8. Cum vrea Bolojan să resusciteze industria agroalimentară din România. Anunțul așteptat de companiile românești: „Trebuie să susținem campionii”
  9. Studenți relocați după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor. Căminul nu mai are o parte din acoperiș
  10. "Mizerabil... S-a făcut de rușine." Iohannis, criticat dur de un cunoscut politolog după ce a refuzat să predea ANAF cheile de la casa din Sibiu

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli