Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"

Cunoscut pentru opiniile sale politice tranșante, analistul Andrei Caramitru consideră că societatea românească face mult prea mult pentru tinerii care refuză să muncească și stau acasă pentru a lua ajutorul social.

Caramitru și-a prezentat punctul acid de vedere într-o postare pe Facebook vineri, 3 octombrie. El le-a transmis un mesaj clar "trântorilor": "La muncă! E simplu".

Într-un comentariu la propria postare, analistul a fost chiar mai dur susținând că e "plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri".

Caramitru este de părere că, dacă tot nu au de lucru pentru că nu vor, tinerii de sub 35 de ani ar trebui măcar să facă "stagiul ăla militar voluntar de 4 luni pe 6000 de euro".

"Dacă ai ajutor social de orice fel și ai sub 35 de ani - ar trebui să îl mai iei doar dacă faci stagiul ăla militar voluntar de 4 luni pe 6000 de euro. Îl faci - bravo. Și program de angajări după.

Dacă ești îndărătnic și nu vrei nimic nici măcar asta - nu ar trebui să îți mai dea statul 1 leu. La muncă! E simplu.

Plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri. Nu e ok!", a scris, pe rețeaua de socializare, Andrei Caramitru.

Îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește

Nu doar cu asistații social are probleme Caramitru. El s-a luat, nu cu mult timp în urmă, și de angajații de la stat.

El le-a propus, în septembrie, o soluție dură guvernanților pe care s-o aplice atunci când se declanșează greve în instituțiile de stat.

"Cea mai bună rezolvare când sunt greve de bugetari e să îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs", a spus analistul într-o postare pe Facebook, pe 7 septembrie 2025.

