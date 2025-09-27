Ideea ca beneficiarii de ajutoare sociale care refuză să muncească este ”un mit”, crede ministrul Muncii. Ce zice despre munca la negru

Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani. Ministrul spune că unii dintre cei care primesc ajutor social lucrează la negru, alţii muncesc cu ziua sau în gospodărie, ori fac agricultură de subzistenţă.

Florin Manole consideră că ideea că beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească este „un stereotip” şi „un mit”, iar portretul omului care stă la ţară şi nu vrea să muncească pentru că îi dă statul bani este, în opinia ministrului, unul „nedrept”.

„Acel portret nedrept al omului care stă la ţară, nu vrea să muncească şi primeşte nu ştiu ce mari beneficii sociale, de foarte multe ori ăsta este doar un mit şi este fals. Beneficiile sociale în România nu sunt atât de multe încât să poţi să trăieşti de pe urma lor. Cine primeşte beneficii sociale sigur mai face ceva. Fie că e doar muncă în gospodărie şi agricultură de subzistenţă, fie că este cu ziua la un antreprenor local sau altul, fie că lucrează la negru. Dar cineva să stea pe 3, 4, 5, 7, 800 de lei pe lună? Nu există aşa ceva”, declară Manole.

El nu consideră că statul face risipă cu ajutoarele sociale.

”Cred că beneficiile sociale pentru anumite categorii, de exemplu pentru mamele singure, nu o să fie niciodată suficiente şi trebuie să avem acolo mai multă atenţie decât în orice alt domeniu. Familiile monoparentale şi mai ales mamele singure, cu unu, doi, trei copii în întreţinere, trebuie să fie cineva inuman să zică că acolo statul ajută prea mult. Nu, nu ajută prea mult!”, a afirmat ministrul Muncii sâmbătă, la Prima Tv.

Ministrul Muncii, Florin Manole, răspunde celor care susţin că „nu se munceşte suficient” în România, el susţinând că în ţară sunt mulţi oameni care muncesc, dar fără a fi angajaţi cu forme legale. Ministrul constată că „munca la negru este un fenomen de amploare în anumite domenii”, fenomen care este întreţinut, în unele cazuri, chiar de către unii angajaţi care, din dorinţa de a scăpa de popririle puse pe veniturile lor pentru debite neachitate, preferă să muncească fără forme legale.

„Nu se mai munceşte ca înainte, se munceşte mult mai productiv şi mult mai bine. Se munceşte cu un contingent de lucrători mai mare decât înainte, mai bine pregătit, mai bine educat şi, din fericire, mai bine plătit decât înainte. Însă, evident că există şi probleme.(...) Sunt oameni care vor să muncească, că de-aia erau la lucru, care muncesc, care sunt plătiţi, dar taxele lor nu sunt plătite, pensia lor este pusă în pericol şi, mai mult decât atât, faptul că ei nu sunt oficial angajaţi şi ei nu sunt cuantificaţi ca atare, îi face pe unii dintre vectorii de opinie din România să vorbească despre faptul că nu se munceşte suficient în România, că nu sunt suficienţi angajaţi. Nu sunt suficienţi angajaţi, e bine să fie mai mulţi angajaţi, dar sunt deja mulţi muncitori care muncesc, dar nu sunt angajaţi”, a afirmat Florin Manole în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

Acesta a făcut referire la cazul unei firme de curierat din capitală la care, săptămâna aceasta, un control al Inspecţiei Muncii a găsit 530 de angajaţi fără forme legale, dar şi al unei firme de construcţii unde 17 dintre 70 de oameni găsiţi muncind pe un şantier din apropiere de Bucureşti lucrau fără forme legale.

Ministrul constată că, în unele domenii, munca la negru reprezintă un fenomen, subliniind că acesta este întreţinut, în unele situaţii, chiar de către muncitori.

„Este un fenomen. Este un fenomen de amploare în anumite domenii, dar este şi un fenomen care nu trebuie doar combătut în sensul de a aplica amenzi firmelor care fac aşa ceva. Nu trebuie să discutăm doar despre dreptul la pensie al acelor oameni, care este evident că este extrem de important, dar trebuie să discutăm şi despre rădăcinile mai puţin evidente ale acestui tip de probleme. De exemplu, nivelul înalt al popririlor pentru credite îi face pe unii dintre oameni care au credite, care n-au reuşit să le plătească - pentru că este sigur că trebuie să le plătească, este corect să se întâmple aşa - ajung să aibă o poprire şi pentru că nivelul popririi este prea sus îi face să-şi dorească fie să lucreze la negru, fie să plece din ţară.

Şi atunci când ne ocupăm de combaterea muncii la negru, trebuie să ne uităm la toate aspectele care fac un om, un muncitor, un lucrător, uneori să-şi dorească să lucreze la negru, alteori să fie constrâns de un patron care nu vrea să plătească şi taxe şi care îi spune că asta este singura opţiune”, adaugă Florin Manole.

