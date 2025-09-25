Vicepremierul care le-a pus gând rău asistaților sociali. "Nu au niciun apetit pentru a trage la căruţa care se numeşte economia naţională"

Vicepremierul Tanczos Barna vrea regândirea sistemului de acordare a ajutoarelor sociale, arătând că, în timp ce România importă zeci de mii de muncitori din Asia, numeroși români, apți de muncă, se mulțumesc cu sprijinul financiar acordat de stat și ”nu au absolut niciun apetit pentru a veni și a munci și pentru a trage la căruța care se numește economia națională”. Tanczos este de părere că sistemul acordării ajutorului de șomaj ar trebui modificat.

”Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulțumesc cu banii aceia și nu au absolut niciun apetit pentru a veni și a munci și pentru a trage la căruța care se numește economia națională. Și atunci trebuie văzut cine are dreptul, cine trebuie să primească într-adevăr un ajutor social pentru un handicap, pentru o boală, pentru o situație care nu este vina persoanei respective și societatea trebuie să aibă grijă de acele categorii, iar cei care sunt apți de muncă trebuie să vină să muncească”, a afirmat Tanczos Barna, miercuri seară, la Digi 24.

El este de părere că sistemul acordării ajutorului de șomaj ar trebui modificat.

”La șomaj, atâta timp cât și la țară, și în orașe, firmele aleargă și caută persoane care să vină să muncească, atâta timp cât vin zeci de mii de muncitori din Asia care suplinesc aceste goluri lăsate de persoanele care nu vor să muncească, eu cred că trebuie să facem o reducere a lunilor în care pot beneficia persoanele respective de ajutor de șomaj”, a explicat vicepremierul.

El a susținut că ”o societate care nu se bazează pe muncă nu are cum să se dezvolte” și a atras atenția că România are oricum ”o problemă demografică uriașă”, dublată de faptul că milioane de români au plecat din țară și ”construiesc alte economii, trag la altă căruță, nu la căruța noastră”.

”Măcar cei care am rămas acasă trebuie să muncim”, a spus el.

În acest context, viceprim-ministrul a anunțat că Guvernul ia în calcul măsuri de sprijin pentru firmele care angajează persoane de peste 50 de ani și absolvenți care tocmai au terminat liceul sau școala profesională.

