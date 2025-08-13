Mesajul unei asistente medicale către guvernanți: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”

O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe rețelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu știu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câștigă o asistentă medicală.

Tot ea mai spune că cei care nu au fost nevoiți să se uite în ochii unui pacient care imploră să fie lăsat să moară, nu au dreptul să decidă cât câștigă o asistentă medicală.

”Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele.

Dacă nu ai văzut niciodată o persoană sufocându-se de propriul sânge sau spută, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele.

Dacă nu ai fost niciodată lovit pentru că ai încercat să-ți evaluezi pacientul, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”, a scris asistenta medicală din Vâlcea pe Facebook.

”Dacă nu ai avut niciodată pe cineva care să te implore să nu-l lași să moară, sau să-l lași să moară, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele.

Dacă nu a trebuit niciodată să privești în ochii celor dragi sau să îi ții în brațe în timp ce ei se fărâmitează când le spui despre moartea copilului lor, mamei, tatălui, surorii, mătușii, bunicii, tatălui... nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”, a mai scris asistenta medicală, mesajul ei fiind intens distribuit pe rețelele de socializare de oameni din sistem.

Ea face referire și la modul în care angajații din sistemul medical încearcă să-și protejeze familiile.

”Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este „bine” pentru a-i scuti de ceea ce ai văzut în acea zi, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele. Dacă nu ai simțit niciodată că se rup coastele de la resuscitarea membrului familiei cuiva, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”, mai spune asistenta.

