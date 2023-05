Euforie la Moscova: Fosta asistentă a lui Joe Biden, care îl acuza de agresiune sexuală, a fugit în Rusia VIDEO

Tara Reade, fostă angajată a Senatului, care l-a acuzat în 2020 pe președintele american Joe Biden de agresiune sexuală, a fugit în Federația Rusă, unde intenționează să obțină cetățenia rusă, scriu publicațiile de propagandă ale Kremlinului.

Tara Reade a susținut o conferință de presă la Moscova, în care a fost prezentată ca „scriitoare, publicistă și fostă asistentă a lui Joe Biden”.

"Sunt încă puțin amețit, dar mă simt foarte bine. Mă simt protejat și în siguranță și aș dori să solicit cetățenia rusă și să-i cer președintelui rus Vladimir Putin să-mi acorde această cetățenie", a spus Reade.

În cadrul conferinței de presă, alături de Tara Reade a fost spionul rus Maria Butina, care a petrecut un an și jumătate într-o închisoare americană și acum este deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse. Ea este, speră Reade, cea care o va ajuta să obțină rapid cetățenia rusă.

Reade a numit decizia ei de a fugi la Moscova „dificilă” și și-a cerut scuze „fraților și surorilor ruși pentru poziția agresivă a administrației SUA”.

Tara Reade announced today that she was defecting to Russia, after Matt Gaetz told her that he was Worried About Her Safety in the United States

