Klaus Iohannis anunță asistență consulară pentru românii din Ucraina. Bogdan Aurescu, mesaj pe Twitter: ”România este alături de Ucraina”

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o primă reacție după ce Rusia a început operațiuni militare în Ucraina. Mesajul a fost transmis pe rețelele sociale.

Șeful statului român condamnă agresiunea asupra Ucrainei afirmând că este ”o altă încălcare gravă a legislaţiei internaţionale, a suveranităţii şi integrităţii”. Acesta a mai precizat că gestul Moscovei va atrage puternice reacții internaționale.

Președintele a cerut oprirea imediată, integrală şi necondiţionată a agresiunii militare ruse și a anunțat asistenţă consulară pentru românii din Ucraina. Iohannis a mai dat asigurări că niciun cetăţean al României nu are motiv să se teamă.

”Condamn ferm, în numele României, agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, o altă încălcare gravă a legislaţiei internaţionale, a suveranităţii şi integrităţii. Aceasta va primi cea mai puternică reacţie din partea comunităţii internaţionale provocând consecinţe ample şi cele mai mari costuri”, a scris preşedintele României pe Twitter.

Administrația Prezidențială a transmis și ea mesajul șefului statului român:

”Preşedintele României, Klaus Iohannis, condamnă în cei mai fermi termeni agresiunea armată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Această conduită, care urmează recunoaşterii ilegale de către Federaţia Rusă a „independenţei” autoproclamatelor republici separatiste din Doneţk şi Luhansk, părţi componente ale Ucrainei, reprezintă o nouă încălcare flagrantă a principiilor de drept internaţional, în mod special a suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, a inviolabilităţii frontierelor acestui stat, respectiv a principiului nerecurgerii la folosirea forţei în relaţiile internaţionale”.

Tot în această dimineață, ministrul de Externe Bogdan Aurescu a postat pe Twitter un mesaj de solidaritate cu Ucraina.

”România este alături de Ucraina. Încălcarea gravă a dreptului internaţional de către Rusia va avea un preţ mare. Alături de aliaţii şi partenerii noştri, vom decide cele mai potrivite măsuri pentru securitatea şi siguranţa comunităţii euroatlantice", a scris Aurescu, joi dimineaţa, pe reţeaua de socializare.

