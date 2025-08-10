Asistente concediate, după sinuciderea unei adolescente de 12 ani. Fata a ieșit din camera spitalului și a sărit de la etajul patru

Cincisprezece asistente au fost concediate și o alta a fost sancționată disciplinar după ce o adolescentă de 12 ani s-a aruncat de la etajul 4 al unui spital.

Administrația spitalului a pus neglijența în sarcina asistentelor.

Sarah Niyimbona a murit pe 13 aprilie, după ce a fugit din camera ei de la spitalul pentru copii Providence Sacred Heart din Spokane, SUA. Ea a sărit de la etajul patru într-o parcare, potrivit New York Post.

Sarah mai avea antecedente. Adolescenta fusese internată la camera de urgență de mai multe ori în anul 2024 pentru tentative de suicid, înainte de moartea sa în aprilie.

Conducerea spitalului ar fi eliminat principalele măsuri de siguranță în ciuda istoricului său de automutilare, cum ar fi o bonă permanentă, un monitor video și o alarmă la ușă, și nu a supravegheat-o corespunzător în noaptea tragediei, a scris inițial Investigate West, citând dintr-un proces intentat de familie.

„Nu mi-au dat niciun răspuns”

„Am întrebat ce s-a întâmplat. Cum se face că a părăsit camera fără să o vadă nimeni? Cum se face că a mers până la lift fără să o vadă nimeni?”, a spus mama ei, Nasra Gertrude, pentru publicație.

Tot ea mai spune că „nu mi-au dat niciun răspuns. Am avut încredere în acest spital pentru a avea grijă de fiica mea”.

Astfel, 15 asistente medicale au fost concediate și o alta a fost sancționată disciplinar, pe fondul întrebărilor legate de cazul Niyimbona, conform Spokesman-Review.

Potrivit șefilor spitalului, asistentele au accesat în mod necorespunzător dosarele medicale ale adolescentei fără a fi implicate direct în îngrijirea acesteia, o potențială încălcare a legii federale privind confidențialitatea HIPAA.

Totuși, asociația asistenților medicali din statul Washington susține că de fapt concedierile au fost „represalii” împotriva asistenților medicali care au vorbit cu presa după moartea fetei.

Tot sindicatul mai spune că asistentele au depus plângere, un proces care „ar putea dura mult timp” până la soluționare.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Providence, Jen York a spus pentru Spokesman-Review că aceste concedieri au avut drept scop protejarea vieții private a pacienților, adăugând că spitalul analizează comportamentul și ia „măsurile corespunzătoare, inclusiv încetarea raporturilor de muncă, acolo unde este justificat”.

Se pare că o anchetă a Departamentului de Stat al Sănătății cu privire la moartea adolescentei de 12 ani este în curs de desfășurare.

Reprezentanții spitalului au spus pentru The Post că au lansat o anchetă internă după moartea lui Sarah Niyimbona și au implementat noi protocoale, inclusiv screeningul riscului de suicid pentru toți pacienții și proceduri pentru localizarea pacienților dispăruți.

„Nu ne explicăm cum s-a putut întâmpla acest lucru. De asemenea, vrem să știm de ce nu era nimeni acolo în acel moment, de ce nu era nimeni care să o supravegheze și cum a putut să plece”, a spus și sora adolescentei, Asha Joseph, pentru PBS.

