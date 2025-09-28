Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”

Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dezvăluie că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, în ultimele săptămâni, în secţia de anestezie-terapie intensivă, a constatat că unele dintre angajatele din ATI poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru în cazul acestor angajaţi.

Rogobete spune că nu sunt indicii conform cărora bacteria cu care au fost infectaţi copiii ar fi fost cauzată de flori aduse în secţie.

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislaţie, dar care nu se respectă, şi la Iaşi vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brăţări, inele şi tot felul de accesorii, este interzis, ele trebuie lăsate la intrarea în secţia ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente şi infirmiere, care există la Iaşi în secţia de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înţeles gravitatea situaţiei”, a afirmat ministrul Sănătăţii la Antena 3, duminică, 28 septembrie.

Acesta a explicat că asistenta şefă, şefa de secţie, medicul epidemiolog sunt cei care trebuie să verifice dacă protocoalele se implementează în spitale.

Ministrul anunţă că intenţionează angajarea de medici epidemiologi, în special în secţiile mari de terapie intensivă, dar şi a unor asistente medicale care au cursuri în ceea ce priveşte monitorizarea şi controlul infecţiilor intraspitaliceşti.

6 copii au murit la Iași
