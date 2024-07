Reguli mai stricte pentru românii care vor să devină asistenți maternali. Când se vor putea pensiona cei care preiau copii în îngrijire

Regulile pentru românii care vor să devină asistenți maternali se vor schimba curând, anunță ministra Familiei, Natalia Intotero. Astfel, vârsta minimă pentru cei care vor să ia copii în îngrijire, la domiciliu, va fi de 21 de ani, nu de 18 ani, cum este în prezent.

Proiectul de Ordonanță de Urgență care „înăsprește” regulile pentru asistenții maternali va fi supus aprobării în următoarea ședință de Guvern (n.red. în ultima săptămână din luna iulie a.c), a eplicat Natalia Intotero, la Antena3.

De asemenea, actul normativ la care face referire ministra Familiei prevede și vârsta la care se pot pensiona asistenții maternali.

„La vârsta de 65 de ani, să iasă la pensie (n.r. asistentul maternal). Am pus la vârsta de 45 de ani să fie vârsta maximă când o persoană poate să ia un copil, imediat după naştere, la câteva zile, astfel încât în momentul în care acest asistent maternal va împlini vârsta de 65 de ani acel copil să fie deja tânăr, să aibă vârsta împlinită de 18 ani, să nu mai fie nevoit să treacă printr-o traumă. De asemenea, am pus şi măsuri tranzitorii pentru asistenţii maternali care în momentul de faţă sunt în etate şi au încă în grijă copii, pentru a nu trece prin traume, dar aceştia vor fi mai atent monitorizaţi, şi am mai pus limită maximum doi copii ce pot fi luaţi pentru fiecare asistent maternal", a menţionat ministra Familiei, conform sursei citate.

