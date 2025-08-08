Asociația Pro Infrastructură „mirată” de situația centurii Reghin: „Ce se întâmplă acolo pute tare a corupție”

Pro Infrastructură critică situația lucrărilor de la centura Reghin, unde acuză primăria că încearcă să impună o anumită firmă drept câștigătoare a licitației. Asociația a precizat că va cere investigarea situației de la Reghin, unde există suspiciuni de corupție.

„După trei etape cu eliminarea completă a concurenței în beneficiul unui favorit, toate desființate de justiție, meciul intră în repriza a patra, putând culmina chiar cu anularea licitației. Ce se întâmplă acum la Centura Reghin pute atât de tare a corupție încât ne vedem nevoiți să cerem organelor de control abilitate să investigheze cazul”, scrie Pro Infrastructură pe pagina de Facebook.

Asociația susține că Primăria Reghin „se ambiționează să scape de toți concurenții de la licitația centurii municipiului, cu excepția unuia”.

Pro-Infrastructura detaliază cum, în mai multe etape, Primăria Reghin a descalificat, fără a da explicații, mai mulți competitori, în favoarea firmei Dimex. Deși obligată de instanță să reevalueze situația, în urma contestațiilor depuse, instituția ia aceleași decizii, ignorând deciziile magistraților.

„Runda 4. Din informațiile noastre, primăria schimbă tactica. Nu îi mai descalifică pe cei de la Geiger, ci îi depunctează fix cât să pice sub favoriții de la Dimex. Motivul: garanția suplimentară acordată pe lucrări. Ilegal, din nou, fiindcă ofertanții au prevăzut garanția maximă solicitată. Și, din experiența noastră, constructorii dau garanția maximă, fiindcă e cea mai simplă modalitate de a obține puncte bonus”, spune Asociația.

„Pe SEAP licitația a trecut recent în faza de evaluare financiară, cu 20 august dată limită care poate fi amânată, desigur. Oare cine va fi declarat câștigător? Oare cine va contesta, din nou? Este cert cine va pierde în continuare: cetățenii”, încheie Pro Infrastructură.

