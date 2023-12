Judecătoria Sectorului 5 a decis dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, la cererea unui dezvoltator imobiliar. Reacția fondatorului Nicușor Dan

Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea depusă de un dezvoltator imobiliar privind dizolvarea pe cale judecătorească a Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, fondată de Nicuşor Dan în urmă cu 15 ani, entitate care a reuşit să blocheze, în această perioadă, numeroase proiecte considerate nefaste pentru oraş întrucât reduceau spaţii verzi sau afectau imobile de patrimoniu. Decizia nu este definitivă.

Nicuşor Dan, care a fondat Asociaţia în urmă cu 15 ani, afirmă, într-o declaraţie pentru HotNews, că acesta este „un fenomen general care ţine de ce anume este statul de drept în România, în care dezvoltatorii ameninţă cu cheltuieli de judecată uriaşe asociaţiile şi cetăţenii care le contestă proiectele”.

„Admite cererea principală având ca obiect dizolvare persoană juridică, formulată de reclamanta One Mircea Eliade Properties S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. (...) Dispune dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Dispune înscrierea menţiunii dizolvării Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Dispune parcurgerea procedurii de lichidare a asociaţiei. Numeşte lichidator, în vederea îndeplinirii operaţiunilor de lichidare a asociaţiei, societatea Fast Insolv IPUR (nr.200 din listă – secţiunea a II-a A Societăţi profesionale cu personalitate juridică). Stabileşte un onorariu provizoriu al lichidatorului de 2.000 lei, în sarcina reclamantei şi a intervenientului, în mod egal, câte 1.000 lei, fiecare. Dispune publicarea divolvării asociaţiei, pentru un termen de 6 luni, conform art.65 din O.G. nr.26/2000”, se arată în soluţia pe scurt a Judecătoriei Sectorului 5, publicată pe portalul instanţelor de judecată.

Conform documentului, părţile implicate vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare.

Nicuşor Dan, care a fondat în urmă cu 15 ani Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, afirmă că nu mai face parte din aceasta de când a fost ales primar, dar atrage atenţia asupra faptului că nu este prima astfel de decizie.

„Este din păcate un fenomen general care ţine de ce anume este statul de drept în România, în care dezvoltatorii ameninţă cu cheltuieli de judecată uriaşe asociaţiile şi cetăţenii care le contestă proiectele. Şi din păcate multe asociaţii şi mulţi cetăţeni au fost intimidaţi şi au renunţat la acţiunile pe care le-au desfăşurat. Pe acest fenomen sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând consider total nerezonabil ca judecătorii să dispună cheltuieli de judecată de 100.000 lei într-un dosar în care se contestă un act administrativ, dacă se întâmplă ca cine contestă să piardă. Din păcate nu am văzut o reacţie a societăţii civile când lucrurile astea s-au întâmplat. De exemplu, Asociaţia Miliţia Spirituală, care activa în spaţiul civic de cel puţin 15 ani a fost desfiinţată prin acţiunea unui dezvoltator. Apoi, nu am văzut o preocupare pentru mulţi oameni care au bani şi ar putea să susţină acestea asociaţii care desfăşoară astfel de acţiuni civice. Practic am ajuns în situaţia în acre nu mai există asociaţii care să conteste proiecte imobiliare, ceea ce este un lucru foarte grav”, a declarat Nicuşor Dan pentru HotNews.ro.

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a contestat în instanţe mai multe proiecte ale unor dezvoltatori imobiliari, iar dacă aceasta va fi dizolvată prin hotărâre judecătorească definitivă, toate aceste speţe s-ar încheia.

Este vorba, conform HotNews, despre procese care vizează salvarea a mai multe hectare de spaţiu verde şi a unor zone în care sunt situate clădiri vechi, de patrimoniu.

