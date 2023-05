”Cumetrie” într-o asociație de proprietari: "Am aflat că, atenție, cenzorul este cuscru cu administratorul"

Nu sunt puține situațiile de furt de bani în cadrul asociațiilor de proprietari în care o persoană sau mai multe persoane au sustras fonduri destinate administrării și întreținerii proprietăților comune.

Furturile pot avea loc prin diverse metode, precum deturnarea fondurilor, falsificarea documentelor financiare sau abuzul de încredere.

Este motivul pentru care unele asociații de proprietari iau măsuri de precauție și ajung uneori la exces de zel.

Este cazul unui președinte care vrea să se asigure după alegerea administratorului blocului că la mijloc nu este un "conflict de interese", după cum a scris pe Facebook.

"Am și eu următoarea speță, sunt președinte la o asociație de proprietari, am ținut adunarea generală unde s-au ales administratorul care fiind din bloc și cenzorul fiind din afară, aici intervine următoarea problemă, ulterior am aflat că, ATENȚIE, că CENZORUL este CUSCRU cu administratorul, întrebarea mea este următoarea, exista CONFLICT de interes, și dacă DA cărui articol de lege, și ce mă sfătuiți să fac, pot renunța la el? Dar mă interesează cărui articol de lege", a scris acesta pe grupul Asociații de proprietari din România.

"Răul s-a produs deja"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi de la membrii grupului.

"Rămâne la atitudinea adunării, se expune exact problema și lumea votează."

"Răul s-a produs deja, ideea este dacă pot să-l demit chiar dacă a fost ales în adunarea generală?", a răspuns autorul postării.

"Președintele este reprezentantul asociației, ar trebui să alegeți dvs persoanele cu care lucrați, toată răspunderea este la dvs. Dacă vi se pun în cârcă documente să semnați deveniți singurul responsabil, administratorul nu are aproape nici o răspundere legală dacă nu face furăciuni vizibile, dar dvs neavând experiență puteți ajunge să semnați ca primarul lucruri care vă vor incrimina. Faceți dvs echipa sau plecați din funcție. Recomandarea mea în lipsa altor informații ați putea cu ajutorul asociației să schimbați tot ulterior, dar dacă ei au ajuns deja acolo au convins niște oameni. Miroase deja urât și dvs deja aveți niște bănuieli pe care vreți să le înlăturăm noi, dvs știți ce este acolo."

"Furtul nu va mai putea fi oprit"

"Nu ar trebui să acceptați acest tandem. Sau mai bine zis pentru dvs. ca președinte nu ar trebui să acceptați funcția în acest context."

"Art 406 cod civil / gradele de rudenie. Cuscrul nu există ca și grad de rudenie, potrivit art 407 cod civil este "afin". Legea 196/2018 nu interzice afinii ci doar rudele (art 46) . Spor la treaba!"

"Eu i-aș întreba mai întâi atât pe cenzor cât și pe admin.* care dintre voi renunță la tandem / nu voi gira această cumetrie care mă poate duce la închisoare*. După ce primiți un răspuns veți ști."

"Ești PREȘEDINTE. Angajezi ce administrator crezi că poate să fie corect. Cenzorul este ales."

"Nu există niciun conflict de interese. Urmăriți-le activitatea, citiți bine actele pe care le semnați și nu mai fiți bănuitor. Nu toată lumea este pusă pe furturi. Administratorul nu poate cheltui un leu fără semnătura președintelui. Căutați să vi-i apropiați, să trageți toți în aceeași direcție. Altfel, mai bine demisionați!"

