Câți bani primesc asociațiile de proprietari care acceptă montarea unei antene de telefonie mobilă pe bloc: "Este o sumă bunicică"

În România există reglementări și proceduri stricte pentru montarea antenelor de telefonie mobilă pe clădiri, menite să protejeze sănătatea publică și să asigure o dezvoltare urbanistică durabilă.

Aceste reglementări sunt stabilite de autoritățile locale și naționale, iar operatorii de telefonie mobilă trebuie să respecte aceste reguli pentru a putea instala antene de telefonie mobilă.

Există preocupări legate de efectele asupra sănătății umane ale expunerii la radiațiile electromagnetice emise de antenele de telefonie mobilă.

Autoritățile competente au stabilit limite și reguli stricte privind nivelul de expunere la aceste radiații, astfel încât să se asigure că acestea nu prezintă riscuri pentru sănătatea publică.

În timp ce unii români manifestă teamă și prudență pe această temă, alții sunt interesați de beneficiile pe care le poate aduce montarea unei astfel de antene pe clădirea în care locuiesc.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online.

"Avem montată antenă Orange pe bloc și am dori să comparăm chiria încasată de noi (4200 euro/an) cu suma încasatî de alte asociații", a scris acesta pe grupul Asociații de proprietari din România.

"În medie chiria încasată este de 4800 €"

În comentarii, mai multi membri ai grupului s-au referit la sumele oferite în blocurile în care locuiesc.

"579 euro de la Orange."

"2400 în Râmnicu-Vâlcea pe un an."

"Este normal să fie închiriat spațiul de la o scară de bloc? Nu trebuie acordul de la tot blocul?"

"Blocul are 3 scări, la scara din mijloc este amplasată antena, doar ei încasează chirie, nu au aprobare de la tot blocul!"

"Suma de 4200€/ an este o sumă bunicică, în medie chiria încasată este de 4800€, acest lucru ține de cum s-a negociat.

Eu am încheiat un contract cu RDS - RCS. Pentru închirierea suprafeței de 100 m.p. din terasa blocului, iar pentru reparația hidroizolației RDS - RCS îmi achită C/val pentru acea suprafață de 100 m.p. închiriată.

Toată lumea comentează și dă cu presupusul că sunt radiații emise de aceste antene, fals, antenele sunt de G 3- G 4 și sunt antene de recepție a undelor electromagnetice.

Aceste antene nu radiază.

Vorbim de radiații la antenele G 5 care sunt antene emisie recepție. Aceste antene radiază atunci cînd trec pe emisie."

"E negociabil ca orice contract"

"Ca și cârcotaș, mă aveai la ultimul etaj, nu puneai antena, garantat!! Că ai avut fraieri, opinia mea, problema lor! Asta e valabil pentru salariații care cred că și-au luat bloc pe banii proprietarilor."

"Undele sunt la un nivel care nu ne afectează. Sunt că la telefonul mobil.

Cârcotașii fac mare caz de montarea antenei de tip G3 -G4, dar dau tableta copiilor fără restricție, nemaipunându-i în pericol."

"E negociabil ca orice contract!! Dar v-ați gândit la toxicitatea undelor electromagnetice? Proprietarii de la ultimul etaj se pot opune acestui contract! Nesemnând, nu se montează! Aviz amatorilor!"

"Nu a semnat un proprietar de la ultimul etaj și nu s-a montat"

"Vă spun din surse calificate că treaba stă în felul următor: dacă se montează pe blocul tău, cei de la ultimul etaj vor fi protejați cu un material care ecranează, gen folia de aluminiu de la ciocolată. Undele vor fi deviate pe lângă ecranajul ăsta și e mai periculos pentru blocurile din vecini, căci ele vor primi în plin aceste unde. Noi am pățit asta. Am refuzat un contract de 5000 de euro pe an din cauza unui vecin de la ultimul etaj și antena a fost instalată pe blocul vecin. Și am răspuns oficial de la un profesionist, nu vorbesc să mă aflu în treabă."

"Cunosc caz concret, nu a semnat un proprietar de la ultimul etaj și nu s-a montat! Restul, abureli!"

"300 €/ lună de la Digi."

"150 de la Digi și 200 de la Orange în Râmnicu-Vâlcea."

"1.200 lei lunar."

