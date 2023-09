„Conjunctura șpăgilor” în spitalele din Capitală. Pe cine trebuie „să tamponezi” și cu câți bani pentru a obține un contract cu orice unitate medicală INTERCEPTĂRI

Managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu, i-a dat 20.000 de euro mită lui Cristian Plută, director adjunct al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), pentru a-l numi în funcţie, banii fiind aduşi într-o pungă de hârtie la un restaurant din Capitală. Impunerea lui Cristescu la conducerea ASSMB a venit din partea afaceristului Silviu Stăncilă, fost avocat, despre care Cristian Plută îi spunea martorei denunțătoare că „face parte dintr-o structură” și că „poate să influențeze pe premierul Ciucă, PNL și orice structură de poliție sau parchet”.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă rezultă că „omul din umbră” care acționa la vârful ASSMB era un fost avocat, afaceristul Silviu Stăncilă, care avea interesul de a-și impune manageri de spitale, pentru ca aceștia, la rândul lor, să încheie contracte cu firmele indicate de el.

Firmele plăteau cu titlul de mită un procent bine stabilit în funcție de felul contractului pe care îl obțineau cu spitalul, bani care ajungeau și în buzunarele lui Silviu Stăncilă. Tot din referat aflăm că atunci când vrei să închei un contract cu spitale din subordinea ASSMB trebuie „să tamponezi” pe cineva, adică să dai mită.

„Tras de limbă” de denunțătoare, un afacerist a spus că în spatele lui Silviu Stăncilă s-ar afla o doamnă misterioasă, pe nume Elena Kurzguzduz, precum și niște generali.

Cristian Plută și Silviu Stăncilă au fost arestați preventiv marți, 19 septembrie, în timp ce George Mirel Cristescu și un alt afacerist, Paul Alexandru Dumitru, au fost plasați în arest la domiciliu. Hotărârea judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București poate fi contestată la Înalta Curte.

Pe data de 02.04.2023 martora denunțătoare s-a întâlnit cu Cristian Plută, care i-a spus că Silviu Stăncilă ar avea o propunere pentru șefia managerială a Spitalului Colentina, iar persoana respectivă e dispusă să dea mită suma de 20.000 de euro.

Banii urmau să se împartă la doi: 10.000 de euro pentru Cristian Plută și 10.000 de euro pentru martora denunțătoare, cu o funcție importantă la ASSMB. Numai că denunțătoarea s-a dus direct la DNA, unde a dat în vileag toată „afacerea”.

Miza numirii lui Cristescu la Colentina: „para-îndărăt” din fiecare contract

În realitate, afaceristul Silviu Stăncilă își punea un „om de bază” la șefia Spitalului Colentina, în persoana lui George Mirel Cristescu, fapt care i-ar fi fost de ajutor în toate procedurile de achiziții pe care unitatea medicală urma să le facă pe viitor.

Mita de 20.000 de euro pe care Cristescu a dat-o la ASSMB era o nimica toată pe lângă ce urma să obțină Silviu Stăncilă.

Rezultă din interceptări că Stăncilă e interesat ca, odată cu numirea lui Cristescu, la Spitalul Colentina „să se dea drumul la procedurile mari”.

Iată ce notează procurorii DNA în referatul cu propunere de arestare preventivă, obținut de Ziare.com:

Din probatorul administrat în cauză rezultă că numirea inculpatului Cristescu George Mirel urmărea în final obținerea unor sume mari de bani cu titlu de mită din organizarea de licitații frauduloase la Colentina.

Denunțătoare: Și de ce sunt dispuși ăștia să dea 20.000?

Plută Cristian: Or vrea să vândă aparatură. Probabil o să vrea nu știu…Vezi să nu fie deschis! Singurul…mi-a zis: „Dom’le, poate ceream și mai mult, da’ nu e momentul că-i instabilitate, alea. Noi ne chinuim să-l ținem în continuare, dacă se întâmplă ceva”. Nu știu. Cum o simți. N-am nicio problemă, deci.

În înregistrarea ambientală din data de 19.07.2023, denunțătoarea discută cu afaceristul Silviu Stăncilă despre Spitalul Colentina:

Denunțătoare: I-am spus Roxanei ieri, cred că ți-a spus. (n.r. – este vorba despre concubina lui Stăncilă, Roxana Stănică, angajată și ea la ASSMB)

Silviu Stăncilă: Cu ce?

Denunțătoare: Cu Mirel (n.r. - George Mirel Cristescu)

Silviu Stăncilă: Cu banii?

Denunțătoare: Da!

Silviu Stăncilă: Da, da. Deci, acolo…Ți-a spus Roxana. N-are rost să ne repetăm. N-are nicio legătură. Ăia (n.r. – banii) erau doar pentru voi – da? – pentru tine erau, că i-am zis și lui: „Nu lua nici tu!” (n.r. – e vorba de „partea” lui Cristian Plută), dar…pentru că așa e corect. Așa am inventat treaba. I-am zis: „Domn’e, pentru treaba asta…Celelalte, împărțim noi în trei, dar ăia…” Că tu i-ai dat și lui, asta-i altceva.

Denunțătoare: Da, pentru că eu sunt fair-play și așa sunt.

Silviu Stăncilă: Da. Ok! E-n regulă!

Denunțătoare: Și i-am zis: „Nu mi se pare corect…”, eu i-am zis: „băi…”

Silviu Stăncilă: Eu n-am vrut să iau.

Denunțătoarea: „Hai să-i împărțim la trei!”

Silviu Stăncilă: Ok! Eu….eu n-am vrut să iau de la el (n.r. – de la George Mirel Cristescu) pentru că mi-e prieten și n-am vrut să iau. I-am zis: „Băi, frate!”, dar o să iau, nu-i problemă. La prima – așa! – o să ne reglăm noi.

(…)

Roxana Stănică (concubina lui Stăncilă și angajată ASSMB): Auzi? Acolo ce ar trebui făcut așa…

Silviu Stăncilă: La…?

Roxana Stănică: …urgent, ca să funcționeze lucrurile?

Silviu Stăncilă: La Mirel (n.r. – Cristescu, de la Spitalul Colentina)

Roxana Stănică: Da.

Silviu Stăncilă: Domn’e, mari sunt echipamentele…

Roxana Stănică: Deci, îți trebuie…

Silviu Stăncilă: …unde lucrurile…randamentul e mai interesant. Echipamentele. După aceea, sunt serviciile alea pe acolo care…maxim o săptămână, părerea mea, ar trebui dat drumul la procedurile mari. C-au făcut ei acum NFP-uri (n.r. - Negocierea fără publicare prealabilă), asta-i altceva. Dar maxim într-o săptămână, date drumul. Pe curățenie, pe mâncare, pe dracu, pe toate ăstea. După aceea, Mirel…am înțeles că a pregătit.

Ce procent din valoarea oricărui contract avea destinația de șpagă

Scopul pentru care Plută Cristian și Stăncilă Silviu sunt atât de preocupați de procedurile de achiziție publică rezultă din probele administrate, și anume obținerea de bani cu titlul de mită într-un procent din valoarea produselor sau serviciilor vândute sau executate de societăți comerciale.

Despre aceste procente discută Cristian Plută cu denunțătoarea, căreia i se adresează cu Boss:

Cristian Plută: (…) Dar, revin, noi ne ducem direct la bază, o să întreb cât costă chestia aia…că la aparatură e simplă! Pac, ai luat-o, s-a montat, e ceva! Boss, e mult mai puțin ca la construcții, dar e ceva!

Denunțătoarea: Adică? Fă-mă să înțeleg!

Cristian Plută: Nu știu! 2-3%, ceva de genu’!

Denunțătoarea: 2-3%?

Cristian Plută: Depinde de…

Denunțătoarea: Stai așa! Deci, 2-3% pe echipamente. Și la construcții? Nu te întreb degeaba! 5! Și la…ă…reparații?

Cristian Plută: Nu. Toate…toate-s cu 5.

(…)

Cristian Plută: Silviu (n.r. – Silviu Stăncilă) ne-a întrebat așa: el are un om…e susținut din partea lor, ar fi un…

Denunțătoarea: Stai un pic!

Cristian Plută: …beneficiu… pentru noi la învestire. Dar discuția tre’ să rămână între noi doi.

Denunțătoarea: Păi asta…vreau și eu să înțeleg.

Cristian Plută: Înseamnă …(a coborât tonul vocii)…Douăj de mii dacă îl susținem. N-are legătură cu Nistorescu.

Denunțătoarea: Douăj de mii dacă îl susținem pe cine? Pe ăsta?

Cristian Plută: X. Nu știu, nu mă interesează…Are susținerea lor, care o să fie friendly, ce vrem și noi pe acolo, ce vrea toată lumea pe muncă, pe…Asta e altă discuție. Dacă înțelegem și ne numește poate vorbim și pe colo, pe colo. Dacă nu, stăm cuminți.

Denunțătoarea: Propunerea vine de la noi (n.r. – de la ASSMB). Ideea este că…

Cristian Plută: Cine poa' să ne tamponeze. (nota procurorilor – termenul a tampona înseamnă a da / a primi mită).

Denunțătoarea: Nu e de tamponat nimeni. Ideea este că trebuie…

Cristian Plută: Tomescu…

Denunțătoarea: Nu ne tamponează nimeni. Ideea este că trebuie să aduc un manager care să facă performanță. Aici e problemă.

Cristian Plută: E, nu. Managerul face perf…performanță dacă îl ajutăm. Silviu, prin tot ce am făcut noi, ne-a ajutat cu de toate. Nici acuma...

Denunțătoarea: Explică-mi și mie de Silviu. Cum tu știi despre mine cu cine vorbesc și asta…

Cristian Plută: Îți dau…Ascultă-mă!

Denunțătoarea: Vreau și eu să știu!

Cristian Plută: Îți dau cuvântul meu de onoare. De onoare. Că nu știu cine e și ce face. Orice l-am rugat să „Dom’le, du-te acolo, fă treaba asta” – a făcut-o.

(…)

Cine era în spatele lui Silviu Stăncilă: o doamnă misterioasă și niște generali

Unul dintre afaceriștii care au dat bani că să obțină un contract este Paul Alexandru Dumitru, patronul Palex Construcții Instalații SRL. Din vastele interceptări ambientale redăm doar pasajele în care denunțătoarea încearcă să îl „tragă de limbă” pe afacerist cine e Silviu Stăncilă și ce rol are el în întreaga „afacere”.

Denunțătoarea: Ă… Mi-a zis… M-am întâlnit cu Silviu (Stăncilă – n.r.) și cu Cristi (Plută – n.r.) și mi-au zis că v-ați înțeles la 5%...

Paul Alexandru Dumitru: Da.

Denunțătoarea: Și îți mulțumesc pentru asta! Mie, personal, mi se pare prea mult.

Paul Alexandru Dumitru: Eu am fost un om corect de când mă știu și mi-au pus o întrebare, asta fiind când ne-am întâlnit prima oară, nu mai contează. M-au întrebat: „Ce a fost?”. Eu am spus ce a fost.

Denunțătoarea: Ce a fost? Păi, spune-mi și mie…

Paul Alexandru Dumitru: Exact…Păi…

Denunțătoarea: …Să știu!

Paul Alexandru Dumitru: Exact ce vi se pare mult, așa a fost.

Denunțătoarea: Păi stai că nu înțeleg. Adică voi luați banii pe asociere, cum ar veni, și dați doar voi 5%?

Paul Alexandru Dumitru: Eu am dat strict ce am facturat eu. El urmează să factureze. Dacă nu a făcut, a făcut factură. Și eu trebuie s-o lămuresc, să fac…adică să mă duc să-i zic: „Bă, opresc eu că vrea cariciul meu, că sunt eu…Cine sunt?!”

Denunțătoarea: Dar vouă pentru ce v-a zis (Silviu Stăncilă – n.r.) să dați 5%, pentru plata la facturi, pentru (contractele – n.r.) subsecvente sau pentru că v-a ajutat la CNSC (n.r. - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor).

Paul Alexandru Dumitru: Nicio treabă, n-are nicio legătură CNSC!

Denunțătoarea: Păi cum? Pentru…Și atunci?

Paul Alexandru Dumitru: Pentru plata la facturi.

(…)

Denunțătoarea: Am înțeles! Păi și Silviu atunci ce treabă are el la chestia asta, să ia din 5%? (…) Ce treabă are Silviu? Hai, înțeleg, Plută e director la ASSMB, dar Silviu ce treabă are?

Paul Alexandru Dumitru: Păi am înțeles că…eu…am înțeles că…că…cine…conduc, că na! Ce…

Denunțătoarea: Băi, zi-mi direct! Deci eu sunt om…un om direct. Zi-mi direct ce treabă are Silviu! Ce ai înțeles?!

Paul Alexandru Dumitru: Dumneavoastră mă întrebați pe mine?! Atunci, în momentele când a fost, ne-am întâlnit și a spus că dăm…Și ne-a confirmat domnul Plută: da, că sunt…că așa trebuie să fac să fie bine pentru mine.

(…)

Paul Alexandru Dumitru: (…) Dar în rest așa am înțeles că trebuie să fie mersul.

Denunțătoare: De la Plută sau de la cine (…) mă-sii?

Paul Alexandru Dumitru: De la..

Denunțătoare: De la?

Paul Alexandru Dumitru: Domnul Silviu. Dar asta fiind de mai mult, cu o doamnă…Ne-am întâlnit cu doamna aia, printr-o conjunctură. E mai mult de…că ar fi…că e bine să…Ce să zic?! Că în spate sunt niște generali. Că până la urmă…

Denunțătoarea: În spatele lu’ Silviu sau a cui…a ASSMB-ului?

Paul Alexandru Dumitru: Că pe…Da, da. Nu! Nu știu de…Mai mult… Eu nu am cerut… (…)

Denunțătoare: Deci singura mea rugăminte la tine era care este înțelegerea, să știu ce fac eu.

Paul Alexandru Dumitru: Deci înțelegerea a fost printr-o conjunctură mai mare, odată, acum un an și…și…prin o doamnă de umblă cu…

Denunțătoare: O știu?

Paul Alexandru Dumitru: Habar n-am! Elena Cuscru…Cu…Nu știu exact.

Denunțătoare: La ce lucrează?

Paul Alexandru Dumitru: Peste tot și nicăieri. (…) Pe dânsa am cunoscut-o prima oară și dânsa avea legătură cu Silviu (…) Ea a zis: „Vrei să câștigi ASSMB-ul?” Și zic: „Da, oricine vrea să câștige o lucrare!”. „Dacă vrei să câștigi, uite așa, așa, așa”.

(…)

Denunțătoare: Dar cine te sună? Silviu?

Paul Alexandru Dumitru: Da. Eu cu Plută nici n-am vorbit, nici nu știe.

Denunțătoare: Dar cum dracu’ ai ajuns la Silviu, că nu înțeleg?!

Paul Alexandru Dumitru: Printr-o doamnă, prin draci, Elena Kurzguzduz… Nu știu cum o cheamă, ți-o arăt poza…Nu știu, adică aia m-a pasat. (…) Da, nu… ea mi-a zis inițial, m-a prezentat și după aia m-a lăsat în…cu el.

Cristian Plută (director adjunct al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din București), George-Mirel Cristescu (managerul Spitalului Colentina), Paul Alexandru Dumitru (afacerist) și Silviu Stăncilă (afacerist) au fost aduși marți, 19 septembrie, în fața unui judecător de drepturi și libertăți.

Curtea de Apel București i-a arestat pe o perioadă de 30 de zile pe afaceristul Silviu Stăncilă și pe fostul director adjunct de la ASSMB, Cristian Plută, în timp ce George Mirel Cristescu și Paul Alexandru Dumitru au fost plasați în arest la domiciliu.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă rezultă că afaceristul Silviu Stăncilă a reușit să îl impună manager la Spitalul Colentina pe George Mirel Cristescu în schimbul unei mite cash de 20.000 de euro.

De altfel, niciun contract dintre ASSMB și societățile comerciale nu era încheiat fără știrea, aportul sau confirmarea lui Silviu Stăncilă.

Din același document rezultă că Silviu Stăncilă era „omul din umbră” care impunea conducerii ASSMB firmele care urmau să primească contracte bănoase, în schimbul unor șpăgi de 2%-5% din valoarea lucrărilor sau a serviciilor prestate pentru cele 18 spitale din subordinea Primăriei Generale.