Ce se intampla cu Astra Giurgiu dupa condamnarea lui Ioan Niculae la 5 ani de puscarie

Echipa se afla in zona retrogradarii, cu sanse mici de a mai prinde play-off-ul.In plus, sunt restante salariale la Astra, iar echipa a fost nevoita sa-l vanda in aceasta iarna pe cel mai bun jucator al giurgiuvenilor, Constantin Budescu , plecat la arabi.Totodata, clubul risca si retrogradarea din cauza scandalului de dopaj in care sunt implicati trei fotbalisti ai echipei, Ionita, Seto si Fatai.Condamnarea patronului ar putea insemna colapsul pentru Astra Giurgiu, o echipa pe care a tinut-o financiar in toata existenta sa.Omul de afaceri ar fi obligat sa plateasca si prejudiciul rezultat de pe urma faptelor pentru care a fost condamnat.Cu Ioan Niculae la conducere, Astra a castigat o cupa, un campionat si a participat si in grupele Europa League, calificandu-se pana in primavara europeana.Patronul Astrei Giurgiu a avut numai probleme in ultima perioada.Omul de afaceri a fost bolnav de Covid - 19, ajungand chiar si pe patul de la Terapie Intensiva, insa a scapa cu bine pana la urma.