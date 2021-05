Patronul Astrei Giurgiu, Ioan Niculae, reactie dura din inchisoare dupa retrogradarea echipei in Liga 2. Ce le-a cerut aganjatilor

Dupa ce echipa a retrogradat in Liga 2 , echipa giurgiuveana a pierdut si finala Cupei Romaniei, dupa un meci dramatic, 2-3, cu Universitatea Craiova Inca nu se stie daca Astra va continua in Liga 2.Presedintele Dani Coman si Ionut Badea si-au au anuntat plecarea dupa partida cu oltenii.Patronul Ioan Niculae este la un pas de eliberarea din inchisoare.Suparat pe rezultatele proaste ale echipei sale, miliardarul roman si-a sunat din inchisoare contabila si a cerut ca toate documentele financiare sa-i fie pregatite atunci cand va fi in libertate. Niculae vrea sa verifice atent toate actele clubului.Conform surselor Ziare.com, omul de afaceri suspecteaza faptul ca s-au facut cheltuieli prea mari in acest sezon in raport cu parcursul slab al echipei.Ioan Niculae a obtinut eliberarea conditionata, printr-o decizie a Judecatoriei Medgidia, dar sentinta nu a fost definitiva.Patronul Astrei asteapta sa se judece si recursul facut de procurori, pentru a sti daca va fi definitiv in libertate.