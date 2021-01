Astra Giurgiu nu-i iarta pe jucatorii implicati in scandalul de dopaj. Dani Coman: "Ii dam in judecata si le cerem daune importante"

"Nu avem de ce sa fim exclusi. Nu suntem deloc in culpa. Clubul nu a stiut de actiunea jucatorilor, nu a fost o actiune comuna. N-am stiut de actiunea pe care au intreprins-o jucatorii.Noi, clubul Astra , nu am beneficiat de acele vitamine. Ii vom actiona in judecata pe jucatori si le vom cere si daune materile importante. Sigur ca stiu deja suma, dar nu are rost sa o fac publica", a spus Dani Coman pentru Digisport Alex Ionita, Fata si Seto au fost suprinsi in niste fotografii la o clinica privata, unde le erau administrate vitamine in vena intr-o cantitate mult mai mare decat cea care este admisa de Agentia Mondiala Antidoping.CITESTE SI: Astra Giurgiu, aproape sa fie data afara din Liga 1 dupa ce Ionita a recunoscut dopajul