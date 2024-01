"Sumudica ataca arbitrajul din Liga 1: Bai, oameni buni, treziti-va"

Marius Sumudica, antrenorul celor de la Astra, a lansat un atac la adresa arbitrajului din Liga 1.

Tehnicianul spune ca prestatiile "fluierasilor" sunt sub cele ale echipelor si ii cere sefului arbitrilor, Kyros Vassaras, sa isi asume responsabilitatea.

"Bai, oameni buni, treziti-va! Treziti-va ca sunteti mult sub ceea ce inseamna nivelul play-off-ului! Bai, Vassaras, plateste, bai, baiatule! Plateste, ca iti bati joc de o competitie! Ce o sa-mi faceti?! O sa ma chemati la Comisie! Ce o sa imi faceti? Mai am o luna de contract, tineti-ma o luna in tribuna daca asta vreti, dar nu pot sa tac!", a acuzat Sumudica la DigiSport.

Astra lui Sumudica va intalni joi seara FCSB in derbiul etapei cu numarul 4 din play-off-ul Ligii 1.

M.D.

